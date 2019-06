El uruguayo Fernando Araujo es nuevo entrenador del Vida

El entrenador Uruguayo Fernando Araujo se convierte en nuevo entrenador del Vida para el torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Araujo de 47 años tiene previsto llegar entre lunes o martes a Honduras para tomar las riendas de los rojos por un periodo de un año, así los confirmó el presidente del equipo ceibeño, Roberto Dip a Diario Diez.

En una entrevista con el portal Fútbol Nica, Araujo explicó cuál es su estilo de juego y que ahora le tocará imponer en Honduras con el Vida.

"Yo juego a ganar y los jugadores lo saben, siempre con un orden, no hacer locuras, cada uno cumpliendo un rol dentro de la cancha. Si en algún momento tengo que arriesgar, arriesgo, jugamos un sistema que te da muchas variantes dentro del juego, sabiendo que hacés con la pelota cuando la tenés y cuando no, es fundamental que del primero al último corramos para recuperarla. No me siento un entrenador defensivo", aseguró.

El entrenador uruguayo en su etapa como entrenador del Estelí de Nicaragua.

El último club en dirigir del sudamericano fue el Real Estelí de la primera división de Nicaragua en el 2018.

El nacido en Montevido, Uruguay comenzó su carrera como entrenador en el Rampla Júnior, donde también formó parte como futbolista, además del Danubio FC.

Fernando llega a cubrir la baja que dejó el estratega hondureño Héctor Castellón quien fue descartado hace unos días por la directiva cocotera.