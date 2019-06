Miguel Falero sobre la Selección de Honduras: "No tenemos tantos jugadores de peso en este momento"

Muy sereno y sin esconder nada, así responde Miguel Falero las preguntas a las que fue requerido por el enviado especial de Diario DIEZ a Houston, Texas, para la cobertura de la Selección de Honduras en esta Copa Oro.

El que también fuera asistente de Luis Fernando Suárez en el proceso rumbo a Brasil-2014 sacó sus valoraciones y comparó ambos planteles.

Habló además del polémico tema de Romell Quioto y su celular, del cual consiera que

"no comparto lo de las redes sociales porque los distrae".



LA ENTREVISTA:

¿Es usted el cerebro de la Selección?

No, de ninguna manera, simplemente trato de cumplir mi rol, de aportar con experiencias y vivencias anteriores y sobre todo tratar de crear un buen ambiente, yo considero que los grupos se arraigan y se potencian con buenos ambientes, es fundamental que cada uno cumpla su rol y trate de colaborar con el compañero.



En el proceso del 2014 hubo mezcla entre jóvenes y jugadores de experiencia...

Se sufrió mucho menos porque los que estaban en el exterior estaban en muy buenas ligas y buen momento, eran jugadores ya consolidados, en esta oportunidad nosotros no tenemos tantos jugadores de peso en este momento, se completa el equipo con jugadores que tienen un enorme potencial pero todavía no tienen el roce internacional que ahí ya la Sub-23 estaba mucho más sólida, creo que vamos a sufrir un tiempito más para poder acomodarnos pero sin duda alguna vamos a llegar con un equipo consolidado a septiembre porque ya el tiempo nos va a dar para que puedan conocerse los jugadores y el cuerpo técnico.



Lo detectó cuando pensó que le dijeron venir...

Fue una alegría porque es un halago que te reciban en lugares donde has trabajado y es gratificante, es fundamental ese aporte mío, como también el de Arnold (Cruz) en conocimiento de planteles anteriores que le vamos a ir facilitando al profesor su conocimiento lo más rápidamente posible, para que cuando tome las decisiones sean las más acertadas posibles.

Miguel Falero vive su segunda etapa como asistente técnico de Honduras.

¿Es un empeño que este equipo juegue bien al fútbol más allá que se saquen los resultados?

Sí, porque creemos que tu puedes de casualidad encontrar un resultado, pero generalmente el fútbol es lógico y el equipo que juega bien termina llevándose el resultado, y el jugar bien no quiere decir solo estético, quiere decir ser agresivo con la pelota, defender bien, pasar rápido al ataque y tener variantes.



¿Cómo manejar bien un vestuario de una selección que tienen jugadores que son atacados por la vanidad?

Por la vanidad muchas veces se le da responsabilidad de otros temas, nos envolvemos en el fútbol y justificamos los resultados por temas extradeportivos, esto es muy dinámico como el tema de las lesiones y las transferencias, actualmente en los medios ha tomado mucha importancia, esa imagen fue tomada de gente que entró cuando la organización de Concacaf estaba corroborando la indumentaria y la documentación. Se agarró a un jugador con su celular, es un tema particular, yo pienso que como se lo he expresado a ellos, hay momentos para estar con un celular, cuando el grupo está en temas que nos concierne a todo el equipo, en los almuerzos, cenas, entrenamientos, en los estadios previo a los partidos no debemos estar con el celular.



¿Hay jugadores que usted les dice y reaccionan de otra forma?

Es un elemento individual, a veces necesita que la familia les estén dando apoyo, no es que estén mirando cosas que los aleje de los partidos, pero debería ser un tema más reservado, no le podemos prohibir que no anden con los celulares.



Pueden pensar que la disciplina es muy débil de ustedes para con los jugadores...

Por supuesto lo pueden pensar pero no es tan así, nosotros no podemos venir y decir 'no queremos celulares', todos tenemos que armar un especie de reglamento interno que diga ¿qué beneficia y qué perjudica al grupo? esas imágenes perjudicaron al jugador porque indudablemente gente que quizás hizo cosas peores siendo ellos integrante de otros planteles, porque también se hablaba de otros temas que no eran teléfonos, no digo en este caso, pero te expones a críticas que de repente no vienen de personas adecuadas o que no conocen lo que es el manejo de grupo, yo pienso que tenemos un grupo muy correcto que ha trabajado bien y que el trabajo va a empezar a dar sus frutos. Es una pena que no se valore todo lo que se está haciendo por una situación puntual que fue grabado un jugador y que fue criticado, a veces con razón o sin razón, por un tema que le puede afectar en el rendimiento.

Miguel Falero atendió a DIEZ en Houston antes de medirse a Curazao.

¿Son vulnerables los jugadores a este tipo de críticas?

Yo no comparto lo de las redes sociales porque los distrae, prefiero que el jugador esté preocupado por mejorar un aspecto técnico, táctico o físico, descansando y no contestando a temas que los sacan del partido, es mi opinión personal. Considero que el jugador que entrena a conciencia, que está preocupado por aportarle al grupo, que descansa en los momentos adecuados y come bien, va a rendir.



Y lo otro, que va de acuerdo con el tema del funcionamiento. Si nuestro cuerpo técnico nos da comodidades, libertad, no me anda presionando, me hace trabajar y me da descanso, entonces yo tengo una obligación, un compromiso implícito, y aparte, quiere decir que me están dando oportunidades.



La defensa de Honduras tienen un promedio de edad de arriba de los 30 años..

No importa la edad, es el rendimiento. El ser mayor no quiere decir que sea mal jugador, si el rendimiento es acorde a lo que se le pide va bien.



¿Le va a costar mucho este proceso a Honduras?

Pienso que vamos en el camino a tener un buen rendimiento, quizás cueste un poquito.