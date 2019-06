Pedro Troglio: “Olimpia es un grande que quiere salir campeón y yo quiero salir campeón”

Pedro Troglio atendió a los medios de comunicación en el evento donde fue presentado como el nuevo entrenador de Olimpia.

El argentino tocó diversos tópicos como el tema de refuerzos, metodología de trabajo, negociación y lo que promete en su estadía.

LO QUE PROMETE: “Lo que puedo dejar es el trabajo del día al día, las enseñanzas que puedo dejar. Quiero trabajar para conseguir con el club lo que se necesita. Estará mi dedicacion y garra, espero dejar serierdad, don de buena gente, ganas, trabajo y que te recuerden como una buena persona”

¿COSTÓ LA DECISIÓN?: “Me costó poco la decisión, Olimpia es el más grande del país, sincermanete no me costó mucho. La decisón era continuar en el país o irme y mi familia me apoyó, fue todo rápido”

TEMA REFUERZOS: “Entre dirigentes y todos lo haremos, hay muchos jugadores llamados a todas las selecciones, es parte de dirigir en un equipo grande, es dificil tener ya el equipo pero si poder tener conceptos de lo que queremos. En una semana transmitir conceptos porque es lo mas rápido de transmitir”

SENTIMIENTO POR LLEGAR A OLIMPIA: “Manejo la pasión de la gente y tengo la pasión de la gente de Olimpia en mis manos. Olimpia es un grande que quiere salir campeón y yo quiero salir campeon.

¿TUVO MIEDO POR VENIR A HONDURAS?: “Miedo no, llegamos bien y yo lo veo bárbaro, los temas políticos son aparte, la idea es jugar bien y ganar”

LO QUE DEBE MEJORAR OLIMPIA: “Uno de los conceptos que transmitiremos en la capaciad de recuperar el balón, la virtud número es recueprar el balón a la hora de perderla. La pelota detenida es la única cosa que encontré en cuanto a déficit, en la sumatoria de la tabla les fue bien”

SITUACIÓN DE DONIS Y FICHAJES: “Estamos charlando el tema y viendo cómo se maneja, analizar la situación económica del club y ver qué jugadores están dispuestos a venir, a partir de mañana vamos a ver, todos arracan de cero”

