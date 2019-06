'Choco' Lozano advierte a Curazao: "Pase lo que pase tenemos que ganar, jugando bien o jugando mal"

Follow @GustavoRocaGOL

Antony Lozano tiene clara la misión del viernes ante Curazao por la segunda fecha de la Copa Oro; ganar o ganar.

El artillero hondureño sabe que deben triunfar sí o sí frente a los caribeños si quieren seguir con vida en la justa más importante de selecciones de la Concacaf.

Previo al entrenamiento de este jueves, el delantero del Girona español asegura que: "Al equipo lo veo enchufado, con ganas de jugar el partido y poder hacer un buen juego y ganarlo".



Lozano recordó la derrota en Kingston. "El primer partido estábamos jugando como visitante, era complicado, pero estamos trabajando en lo que se falló el juego anterior y sobre todo ganar este porque de eso depende que continuemos con vida".



Sobre la compañía de Rubilio Castillo en ataque, el 'Choco' es claro y asegura: "Fueron dos momentos complicados, diferentes, cuando entró Rubilio teníamos esa urgencia de meter gol y siempre un delantero que se encuentra más acompañado te facilita el trabajo".

MÁS DE SU RUEDA DE PRENSA:



Su responsibilidad: "Yo trato de disfrutarlo porque de eso se trata el fútbol, es verdad que uno tiene que tener esa responsabilidad y el compromiso, que aquí en la selección todos lo tenemos".



Juego ante Curazao: "Estamos tratando de mejorar el sistema de juego, encontrarnos mejor dentro del campo, la distribución sobre todo, ante Jamaica nos faltó presionar, en eso estamos fallando, el equipo va a mejorar en eso".



Sus decisiones: "Dentro del campo uno piensa que esas son las mejores opciones, hay que estar ahí adentro con las pulsaciones a mil para saber qué es lo que representa eso, tomar una decisión, al final estamos dentro del campo, buscamos tomar la mejor decisión y es complicado pero trabajamos para que ese tipo de cosas mejoren".

¿Si no ganan mañana?: "Se nos complica mucho, mañana pase lo que pase tenemos que ganar, jugando bien o jugando mal, pero vamos a buscar jugar bien para que así el resultado llegue; la defensa de Curazao es fuerte, de jugadores muy rápidos, técnicamente no son malos, tenemos que saber que el partido no será fácil y tenemos que trabajarlo para ganarlo".



Se sienten cómodos en Houston: "El formato fue así, nos tocó a nosotros jugar como visitantes prácticamente en Jamaica, tenían ese punto de ventaja pero aquí en Houston la cosa será diferente, una mejor cancha, creo que nos vamos a ver mejor".