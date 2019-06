Bryan Acosta: "Ya no hay excusas, somos los que podemos darle vuelta a la moneda"

En la Selección de Honduras solo se tiene un objetivo y es lograr su primer triunfo en la Copa Oro, pero para ello deberán imponerse ante Curazao que viene de perder por la mínima diferencia ante El Salvador.



El mediocampista Bryan Acosta fue uno de los elegidos para atender a los medios de comunicación previo al encuentro ante Curazao.



"Venimos con todas las ganas de sacar los tres puntos, de empezar a ganar, será importante estar bien concentrados y aprovechar las ocasiones que se presenten", dijo Bryan Acosta.





Sobre la posibilidad de ser titular ante Curazao después de ingresar en la segunda parte en el encuentro que la Bicolor cayó 3-2 contra Jamaica fue muy claro.



"Trabajo para aprovechar las oportunidades que me den, será decisión del técnico si decide incluirme en el equipo titular y si no pues tocará apoyar a los compañeros desde a fuera", indicó Acosta.



Y agregó: "Siempre entro para aportar mi granito de arena y apoyar a mis compañeros, es el técnico que tomará la decisión de elegir los que juegan, si entro de principio aportar y si no apoyar a los compañeros".





Pese a la derrota en su debut ante los jamaiquinos los futbolistas catrachos saben de lo que significa el duelo ante Curazao por el grupo C.



"Nosotros estamos tranquilos, sabemos de la responsabilidad que tenemos en la espalda y creo que ante Curazao será una bonita oportunidad para darle una alegría a nuestra gente, esperamos que así sea, queremos encarar nuestra primera victoria y que hagamos un gran partido", indicó Acosta.



Una de las cosas a mejorar para el contención de la Bicolor es. "Hay que tener un poco más de dinámica, jugar un poco más con la pelota, aprovechar las oportunidades que nos queden y como lo ha dicho el técnico estar concentrados desde el primer minuto hasta el final para sacar los tres puntos".



Además añadió: "Tenemos que tener mayor posesión del balón y hacerlos correr a ellos, creo que el clima será con calor y esa parte la tenemos que aprovechar, pero para ganar tenemos que concretar las oportunidades que se nos presenten".





Acosta ya conoce bien a Curazao y es por eso que manda un claro mensaje a los aficionados que piensan que la H saldrá victoriosa sin problemas en el encuentro.



"Es un rival duro, lo estuvimos mirando unos minutos ante El Salvador, creo que no será un juego fácil y las personas que creen eso están equivocados, todas las selecciones ahora se preparan muy bien por eso hay que estar concentrados en todo el partido", aseguró.



La Selección de Honduras necesita superar a Curazao para pelear por uno de los dos primeros lugares del grupo C y aspirar a clasificar a la siguiente ronda en la Copa Oro.



"Ya no hay excusas, esto está en nosotros, somos los que podemos darle vuelta a la moneda y esperamos demostrar ante ellos que estamos aquí para competir", cerró Bryan Acosta.