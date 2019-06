Fabián Coito confirma que habrá cambios en Honduras ante Curazao en la Copa Oro 2019

Con plena seguridad que lo hecho hasta ahora ha dejado un balance positivo en lo que pretende lograr en la Selección Nacional de Honduras, el técnico Fabián Coito analizó la actualidad de la Bicolor y lo que le espera para el juego de este viernes ante Curazao por la segunda fecha del Grupo C en la Copa Oro 2019.

"Estamos al día previo a un partido muy importante para nosotros en cuanto al resultado para la continuidad en el torneo y también para ver cosas del equipo en esta etapa de formación", inició diciendo este jueves en conferencia de prensa.

El timonel charrúa expresó que el rendimiento de sus dirigidos en los cuatro choques disputados bajo su mando, ha cumplido con sus expectativas.



"Con respecto al momento en el que estamos está dentro de lo esperado. Estamos en una etapa de formación, de crecimiento, de búsqueda del equipo, de la idea. Hemos tenido entrenamientos con muchos partidos en esta última etapa donde la preparación ha consistido más en la preparación del partido y de sacar conclusiones. Seguramente partido a partido iremos incorporando cosas, a veces evidentes, otras no tan visibles para la gente pero importantes para el grupo en ese objetivo de crecer como equipo y en búsqueda del funcionamiento y conocimiento de la idea, y lo que se lleva a cabo en la cancha."

¿Sería fracaso si se queda eliminado en primera fase?, le consultaron al uruguayo.



"Yo me imagino a esta selección en la etapa de definición del torneo. No pienso en fracaso ni tampoco porque saquemos un resultado en Copa Oro me voy a imaginar que ya alcanzamos los objetivos o que ya está decidido el nivel del equipo. Todos los partidos son pruebas diferentes para los futbolistas, para el equipo, para el entrenador y siempre influye en el modelo de juego. Lógicamente que las expectativas nuestras son buenas pero no nos distraemos por lo que va a pasar al final del torneo sino estamos muy concentrados en el partido de mañana, sacar un buen resultado, quedar en una posición buena para encarar el último partido de la fase de grupos, respetando al rival pero creyendo mucho en nuestro poderío, nuestro crecimiento, nuestros futbolistas e imaginar poder estar en la siguiente etapa del torneo. Eso es lo que hoy tenemos en mente."

Lo demostrado ante Jamaica es prueba que la escuadra catracha necesita otras variantes que sean revulsivos en las pretensiones del onceno. Ante esta premisa, Fabián Coito aseguró que hará modificaciones para el choque ante Curazao.



"No hay dos partidos iguales por lo tanto, aunque quisiéramos repetir partidos es muy difícil que un equipo pueda repetir el mismo rendimiento. Es posible que haya cambios porque estamos en una etapa de observar la respuesta de los futbolistas de acuerdo a las exigencias del partido, al rival que es parte de las exigencias del partido y también buscando el buen funcionamiento que nos permita obtener el resultado. Lógicamente la prioridad es ganar pero también tenemos que tener cosas en el campo que nos permitan imponernos y ser mejor que el rival para poder sacar los tres puntos que es el objetivo."

También comentó sobre lo que más rescata de lo acontecido en los primeros cuatro partidos dirigidos en este nuevo proceso.



"Siempre la intención de un entrenador es ver a un equipo que domine el trámite del juego de acuerdo a la preparación, planificación y estrategia se pueda llevar adelante la idea. A mí personalmente me ha gustado, disfruto cuando el equipo manifiesta una dureza, una madurez, una fortaleza en distintos lugares del campo que habla de un equipo fuerte, serio y ese es el objetivo que tenemos. De saber lo que tenemos que hacer, intentar llevarlo adelante requiere un ritmo y una intensidad que estamos en la búsqueda de ese nivel y no solamente el rival nos va a plantear dificultades porque también tiene el objetivo y la necesidad de ganar el partido, sino que nosotros también en ese crecimiento tenemos que demostrarnos a nosotros mismos el crecimiento y la evolución que hemos tenido."



Según el entrenador sudamericano, hay pocos cambios en lo que se dice previo a los enfrentamientos. La mayor parte de las cosas se define en el terreno de las acciones.



"La idea siempre va a ser alineada a un estilo, lógicamente que todos los partidos son diferentes, los rivales son diferentes, lo que está en juego es diferente pero siempre en la preparación del partido hablamos de cosas muy parecidas, del momento de defender y del momento de jugar con distintas estrategias. Ya que no jueguen los mismos 11 en un partido u otro ya cambia cosas del equipo, por lo tanto la idea puede ser llevada adelante, la manera en la cual ponemos las condiciones de lo que queremos hacer va a depender de los futbolistas que integren la oncena que saldrá."

Además afirmó que el equipo está dentro de lo que tenía planificado y hasta el momento se siente complacido del desempeño realizado.



"Sí, lógicamente que el resultado es parte de lo que se pretende en los partidos. El equipo ya va mostrando cosas importantes, primero fueron partidos diferentes. Nunca dejamos de luchar por cambiar la situación que el juego nos mostraba, nunca perdimos el orden, no renunciamos al partido en ningún momento y con situaciones que debemos corregir. Para eso se va entrenando, para eso nos estamos conociendo pero yo estoy conforme con la disposición, con la intención de juego y la forma cómo la vamos llevando adelante. Siempre hay cosas para corregir pero llegó el momento en el que con un rival con poderío parecido al nuestro nos tocó perder pero ¿quién dice que no nos volvamos a encontrar y nos permita a nosotros tener un nuevo partido?."

Para Coito, la mezcla de los jugadores de mayor recorrido con los de menor bagaje es clave para lo que quire lograr con la H.



"Es una combinación de las dos cosas, la experiencia de los futbolistas me parece muy importante. La experiencia es reconocer situaciones las cuales ya has vivido y tener decisiones. El joven, de repente vive situaciones por primera vez de juego, de toma de decisiones y eso es parte de la juventud, por eso es muy importante la combinación."

Para concluir respondió a lo manifestado por los jugadores de Curazao, quienes advirtieron a la Bicolor que no se confíe en el choque entre ambos combinados.



"De ninguna manera podemos subestimar al rival, siempre hablamos de respetar al rival y eso es parte de respetar para ser respetados. Subestimar no es ni profesional, ni de personas que han vivido experiencias anteriores. De ninguna manera consideramos que el partido está ganado, va a ser un rival difícil que también tiene la intención de ganar el partido, eso lo tenemos clarísimo. Sabemos que más allá de la historia y la estadística, el resultado va a estar dado por lo que se juegue entre los 22 futbolistas que estén en el campo."