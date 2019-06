Fredy Nuila en DIEZ TV: "El rendimiento de Romell Quioto no es el adecuado"

En el programa de DIEZ TV se realizó un debate sobre el equipo que debería utilizar el técnico de la Selección de Honduras Fabián Coito para el encuentro del viernes ante Curazao por la Copa Oro.



Los presentaron aseguraron que el estratega uruguayo deberá realizar algunos cambios en el once titular para poder conseguir un triunfo.





"Honduras ha venido mostrando deficiencias y no solamente contra Jamaica también en los amistoso en ciertas partes del campo por eso creo que se va a decidir Fabián Coito por la mayor proyección que es con Félix Crisanto que es más constante de ida y vuelta que Beckeles", dijo Fredy Nuila.



Y agregó: "El rendimiento de Romell Quioto no es el adecuado, pero creo que es porque está pensando en otras cosas y no está concentrando, no lo voy a juzgar porque estuvo revisando su teléfono antes de un partido que eso demuestra la falta de desconcentración".



Mientras que la periodista Jenny Fernández destacó lo importante que es para la Bicolor sacar el triunfo ante Curazao para mantenerse con aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Los jugadores hondureños realizaron su último entrenamiento en Houston.





"Honduras está obligada a ganar ante Curazao que perdió solo por la mínima diferencia ante El Salvador y algo que pienso es que este grupo se puede definir por goles", indicó Fernández.



Por su parte Georgina Hernández fue muy critica con el tema de Romell Quioto. "En el caso de Romell Quioto lo sentaría por una cuestión de disciplina y crear un precedente, además de qué no ha aportado mucho cuando ha tenido los minutos, también se equivocó al salir expulsado ante Brasil, en Kingston no cerró bien y más lo del teléfono", expresó.