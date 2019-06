¡Con todo! Kempes dispara contra Argentina y pide la suplencia de Messi

El argentino Mario Alberto Kempes disparó contra la Albiceleste en declaraciones para No todo pasa de TyC Sports y dejó muchos titulares en relación al mal papel de la selección en la presente Copa América.

''Llevamos muchos años sin saber a qué jugamos'', comenzó diciendo Kempes. ''Se está repitiendo la historia de un par de años. No se está encontrando el equipo y a quien tenga personalidad para estar al lado de Messi. No encuentran el rumbo, no se ve trabajo, no se ve un equipo… no se ve nada. Seguimos calientes y podemos decir muchísimas cosas de una selección que no da pie con bola'', agregó.

Pero Messi tampoco se salvó de las duras críticas de Kempes, quien pide su suplencia para ver cómo reacciona la selección.

''¿Qué pasaría si a esta selección le sacás a Messi? Por qué no lo sacamos y formamos una Selección sin Messi, y ver si florecen los muy buenos jugadores que son en sus clubes. Yo creo que darle un descanso a Messi no sería malo o que él se tome un descanso'', expresó.

El 'Matador' cree que Messi ya cumplió su ciclo en Argentina. ''Ya ha cumplido con la Selección. Él quiere, pero los años van pasando y se siente el cansancio. Hizo todo lo posible para ganar algo con la Selección''.

Kempes afirmó que en la Albiceleste ''hay una Messidependencia. Es el mejor del mundo y se la tienen que dar a él, es falta de personalidad. Agüero tocó cinco pelotas y todas se las dio a Messi''.

Y agregó: ''Es imposible reemplazarlo. No vas a encontrar a un Messi en estos días, pero podés formar a una Selección sin tener al mejor del mundo. Te puede salir mal, pero mal ya salió. Estando Messi no hay ninguno con personalidad''.

Sobre los jugadores que no aportan nada a la selección, Kempes dijo que ''hay que tener un respeto por la camiseta, con la historia del fútbol argentino. No es cuestión de que vengan 20 muchachos y la camiseta la destrocen, que todo lo que se ha hecho antes ya no sirva para nada. Es como si agarraras a 11 muchachos, les preguntás si son argentinos y les das la camiseta. Después en la cancha cada uno tira para su lado''.

Por último criticó el trabajo de Scaloni, técnico de la Albiceleste. ''Necesitamos un entrenador que piense en hacer un equipo, que piense cómo quiere jugar antes de llamar a los jugadores. Y después llamar a los jugadores que más le convenga para ese sistema''.

''El argentino siempre se levantó de las caídas, pero a estos chicos no se los ve con ese temperamento. Tal y como vienen las cosas, le tengo mucho miedo al domingo (contra Qatar)''. cerró el 'Matador'.