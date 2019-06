Selección Honduras: Entrenadores creen que Michaell Chirinos y Jorge Álvarez le darán otra cara a la 'H'

La Selección Nacional de Honduras se mide esta noche a Curazao y el entrenador Fabián Coito hará dos variantes en el once inicial con respecto al que salió ante la escuadra de Jamaica, donde se perdió 3-2.

Ante estos cambios que hará el seleccionador nacional, los entrenadores nacionales dan su punto de vista de lo que consideran le aportarán Michaell Chirinos y Jorge Álvarez.



Los estrategas catrachos y exseleccionados nacionales: José de la Paz Herrera (Chelato Uclés), Héctor Castellón, Reynaldo Tilguath y Eduardo Bennett lo ven así desde su perspectiva.

CHELATO UCLÉS



"El equipo ha mejorado con la entrada de Chirinos en partido anteriores, ya que él ha desequilibrado con su habilidad. Posiblemente tendremos una mayor cantidad de llegadas a zona de definición porque él las propicia. Con Jorge Álvarez se mejora ofensivamente, ya que Castellanos es más defensivo. Creo podemos tener un mejor juego".



"Rubilio tiene más gol que Lozano. Cuando juega Rubilio nos encontramos con más cercanía al gol, ya que é l viene siendo goleador no de ahorita. Lozano tiene más creatividad y el otro gol".

REYNALDO TILGUATH

"Yo esperaba más cambios, creí que podría aparecer Rubilio (Castillo), Ever Alvarado, Félix Crisanto y el mismo Bryan Acosta, pero hay que ver la determinación. Ojalá que Coito haya sido acertado en las decisiones de los cambios. Creo que con Chirinos va a cambiar, ya que es jugador encarador, dinámico y es determinante porque siempre va para adelante. En el caso de Jorge (Álvarez) es cuestión de posesión, y yo como Bryan Acosta me sentiría mal porque ha venido haciendo buenos partidos y hoy no es tomado en cuenta en un partido que tenemos que ganar".



"Como hondureños no nos podemos equivocar pensando que vamos a ganar partidos por goleadas. El fútbol ya evolucionó de una manera. Antes nosotros a Panamá le ganábamos fácilmente, igual a Jamaica y todas esas islas, pero ahora nos complican. Se puede ganar, pero no tan cómodo".

HÉCTOR CASTELLÓN



"Más o menos por ahí es donde tiene que jugar Honduras, quizás solo falte (Bryan) Acosta en la mitad del campo con Jorge Álvarez en lugar de Garrido. Honduras necesita tener más la pelota, más fútbol. Yo pondría inclusive a Rubilio Castillo y titaría a Choco Lozano atrás de él, Jorge Álvarez con Acosta, Chirinos por la izquierda y Elis por la derecha".



"Siento que todavía está muy defensivo y ante un equipo como Curazao, donde tenemos que ganar, necesitamos tener más la pelota y para ello debe jugar Acosta con Jorge Álvarez y Lozano por delante de ellos y Rubilio en punta".



"Nosotros no estamos fuertes en defensas y entre más lejos tengamos el balón de la defensa, es mejor. Hay que tener el balón en el campo del rival y así facilitamos defender mejor. Yo respeto mucho al seleccionador nacional, pero yo desde el primer partido hubiera jugado con Jorge Álvarez y Acosta en la contención".

EDUARDO BENNET

"Chirinos por ahí es un poco más desequilibrante que Romell Quioto, en el aspecto de ser más encarador y corre más riesgos hacia adelante. Por esa razón creo que Chirinos se ganó esa posibilidad porque en el poco tiempo que estuvo en el campo, intentó encarar y generó cosas tácticas para lo que el técnico de la Selección requería. Ambos tienen marca, pero saben que el ida y vuelta no les favorece. La estatura no le favorece en el juego aéreo, pero me imagino que el técnico hizo su estudio táctico y que la picardía y la astucia que tiene Chirinos es necesario para este partido".



"En el caso de Jorge Álvarez, por lo poco que ha mostrado, tiene una dinámica, pegada de mitad de cancha hacia adelante y por lo que veo el profe va buscando alguien que le genere más fútbol, asistencia a los jugadores de ataque y esa es una de las debilidades en esta Selección. Álvarez tampoco es un tipo que tiene un físico de 1.80, es de baja estatura y creo que al rival que no creo que tiene tan buen juego aéreo, podemos aprovecharlo porque tiene casi el estilo de Chirinos, solo que es mediapunta, tirando a contención y le gusta encarar".