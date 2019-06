Miguel Falero cuestiona a exfutbolistas que criticaron a Romell Quioto

La lluvia de comentarios con opiniones negativas en contra del futbolista del Houston Dynamo, Romell Quioto, por el uso de su dispositivo móvil poco tiempo antes de disputar el primer partido de la Copa Oro 2019 ante Jamaica, hizo eco en varias personalidades del fútbol.

Carlos Pavón se indigna al ver a Romell Quioto con el celular

Debido a lo sucedido con el veloz jugador y tras el desempeño plasmado en la cancha donde falló una opción clara de gol que pudo evitar la derrota frente a los caribeños, el asistente técnico de la Selección de Honduras, Miguel Falero, respondió a los cuestionamientos hacia el deportista y se refirió al reglamento interno que tienen en la Bicolor, ya que se puede pensar que la disciplina es muy débil del cuerpo técnico con los seleccionados.



"Por supuesto lo pueden pensar pero no es tan así, nosotros no podemos venir y decir 'no queremos celulares', todos tenemos que armar un especie de reglamento interno que diga qué beneficia y qué perjudica al grupo", inició diciendo.

¿Fue una respuesta al reproche de Carlos Pavón, quien se indignó al ver a Quioto con el celular?

"Esas imágenes perjudicaron al jugador porque indudablemente gente que quizás hizo cosas peores siendo ellos integrantes de otros planteles, porque también se hablaba de otros temas que no eran teléfonos. No digo en este caso pero te expones a críticas que de repente no vienen de personas adecuadas o que no conocen lo que es el manejo de grupo. Yo pienso que tenemos un grupo muy correcto que ha trabajado bien y que el trabajo va a empezar a dar sus frutos", expresó.

Además lamentó todos los malas interpretaciones que se le ha dado al asunto en donde acribillaron de críticas al delantero.

"Es una pena que no se valore todo lo que se está haciendo por una situación puntual que fue grabado un jugador y que fue criticado, a veces con razón o sin razón, por un tema que le puede afectar en el rendimiento".