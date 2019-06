Carlos Pavón tras eliminación de Honduras: "Hemos tocado fondo y es lamentable"

Carlos Pavón, exgoleador hondureño y ahora comentarista de la cadena televisiva Univisión, pulverizó a la Selección Nacional catracha tras quedar eliminada en la Copa Oro 2019.

Abatido por el papelón de la Bicolor, Pavón criticó fuertemente a los futbolistas y a Fabián Coito.

“Hemos tocado fondo y es lamentable, no puedo creer lo que nos pasa. Es uno de los más grandes fracasos”, dijo Carlos Pavón.

Además señaló que: “Es lamentable para la gente sobre todo, es triste, porque el fútbol es lo único que nos da alegría, el país vive un momento duro y con esto es peor. No sé si los jugadores saben todo lo que la afición sufre cuando pasan estas cosas”.

No fueron capaces de ganarle a una Curazao, que con poca actitud nos eliminó, lo que más me duele es ver a la gente sufrir tanto, insisto, viajan desde lejos para apoyar y no les pueden fallar así”.

Pavón también achacó las malas decisiones de Fabián Coito durante este torneo y principalmente las de este partido contra Curazao: “Se equivocó Coito en la elección de los jugadores, las posiciones, eso me da a entender el poco conocimiento que tiene de nuestro fútbol. Acosta entró por derecha, apuesta por el chico Reyes, que no está listo, al igual que Jorge Álvarez. Me parece que se ha equivocado terriblemente”.

Sobre el juego, la “Sombra Voladora”, fue contundente al momento de hacer su análisis. “Honduras tuvo muchas oportunidades para concretar, es increíble no haber tenido la tranquilidad para poder hacer ingresar la pelota, como lo que hizo Bacuna para Curazao , tuvo una y para adentro”.

Pavón, además fue punzante y no tuvo piedad en contra de los jugadores. “A estos muchachos no se les ve coraje, van perdiendo el partido y no reaccionan, no lo entiendo realmente”.

“En la parte de ataque fue lamentable, nos faltó contundencia, Coito lo había dicho, pero no se mejoró nada en esa situación”, agregó.

Honduras firmó una de las actuaciones más lamentables en la historia en este torneo de Copa Oro, tras quedar eliminado en apenas dos partidos.

TAMBIÉN OPINÓ DE:

“Quioto no tuvo un buen rendimiento, además la concentración del otro día le ha pasado factura y es por eso que no ha jugado”.

“Michaell ha hecho un buen trabajo con su equipo Lobos y el poco tiempo que le han dado en la Selección, pero no es suficiente”.

“Lozano no es el 9 – 9 que necesita Honduras, es más filtrador de pases, que le gusta tocar la pelota, pero no tiene tanta presencia en el área. Así es difícil hacer goles”.