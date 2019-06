Rubilio Castillo sobre el fracaso en la Copa Oro: "Pedimos disculpas al pueblo hondureño"

Una noche para el olvido fue la vivida por los futbolistas de la Selección de Honduras que no supieron darle vuelta al resultado en contra 0-1 ante Curazao que los marginó de la Copa Oro 2019 prematuramente.

Fracaso Total: Honduras pierde ante Curazao y queda eliminada de la Copa Oro 2019

Las caras de decepción entre los jugadores no se hicieron esperar por cómo se dio la eliminación del campeonato y solamente algunos tuvieron el valor de declarar después de la derrota. Uno de ellos fue Rubilio Castillo, quien con un tono de tristeza se excusó con la afición de la escuadra catracha.

"Pedimos disculpas al pueblo hondureño, aquí estamos para dar la cara y tratar de cerrar con dignidad el partido ante El Salvador."

Pese a contar con pocos minutos en los dos partidos de la Bicolor en la competición, el artillero del Saprissa enumeró los factores que desencadenaron en la descalificación del combinado nacional del certamen.



"Fue muy difícil, intentamos, tratamos de apoyar a la defensa y en ataque. Nos marcan un gol en Jamaica en posición adelantada y ningún árbitro dice nada. Eso no es excusa tampoco pero en Estados Unidos en contra de nosotros sí se llaman. Son cosas que a veces uno queda pensando, esto no es excusa simplemente aquí estamos dando la cara y le pedimos disculpas al pueblo hondureño. Tratamos, intentamos y llegamos de una manera increíble pero no quiso entrar la pelota y el portero rival también tiene su mérito."