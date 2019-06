Maynor Figueroa tras la eliminación: "Debemos de tener un cierre digno"

El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, dio la cara tras la derrota ante Curazao y eliminación de la Copa Oro 2019.

"Inexplicable, el fútbol se trata de ser certeros, al final de nada nos sirvió haber llegada tantas veces y que no haya entrado, ellos con una y sin tenerla clara la definieron, hoy estamos fuera y de mi parte agradecerle a la afición que han estado con nosotros, seguir comprometidos", empezó diciendo Figueroa.

Sobre el último juego de la fase de grupos ante El Salvador. "El sentimiento no es nada agradable donde las aspiraciones son nulas pero debemos de tener un cierre digno, hay que buscar cerrar de la mejor manera".

Maynor también le envió un mensaje a la afición que los acompaña. "Agradecido con la gente que nos apoya, quedamos en deuda, lo intentamos, queríamos darle una alegría y no se pudo, hoy más que nunca estábamos necesitados de dar esa alegría, Dios sabe por qué pasan las cosas"

Fabián Coito dijo que le falta garra a este equipo y Figueroa comentó. "Al final nos quedamos sin gas luego de intentarlo por todos los medios y ver que no entra, llega un momento de frustración y eso uno cae, cuando las cosas no se dan cada quien tiene su punto de vista, hay que reconocer qué no se hizo bien".