Esteban Espíndola explica el porqué no fichó con Olimpia y deja las puertas abiertas a otro club

Después de varios días analizando su regreso, la directiva de Olimpia determinó finalmente no contratar al defensor argentino, Esteban Espíndola de cara al Torneo Apertura 2019. La decisión del club merengue había pasado por una “lesión” (en una de sus rodillas) de cual no quisieron arriesgar.

Sin embargo, durante una entrevista el propio futbolista de 27 años desmintió esta versión asegurando que está sano y que fue una resolución únicamente de los directivos pese a que el nuevo director técnico, Pedro Troglio aprobó su llegada.

Espíndola arribó al Olimpia en el Apertura 2018, sin embargo, con la llegada del DT Manuel Keosseián terminó siendo descartado.

Fuera de ello guardó lugar para despedirse una vez más de la afición merengue y abrió las puertas a otro club hondureño o del extranjero que quiera pujar por su fichaje.

Espi, hoy tienes la oportunidad de decirnos qué pasó. La afición merengue te esperaba…

Bueno hace unos días atrás me habías preguntado y te pedí silencio para que las negociaciones tomaron un rumbo tranquilo, pero no logramos avanzar. He recibido muchos mensajes de aficionados y colegas tuyos periodistas, tenía un objetivo el cual no se podrá dar.

¿Qué ocurrió?

No estoy del todo claro del porqué. Pedro Troglio me dijo que contaba conmigo, me adelanté, hice los papeles; él me dijo que me quería en Honduras entre viernes y sábado, pero finalmente la directiva de Olimpia tomó otra decisión.

¿Acaso fallaron las negociaciones entre tu presentante y el Olimpia?

No, yo fui bastante claro en que no quería que entorpeciera nada. En algún momento surgió la oportunidad de otro club en Honduras, pero le tuvo prioridad a Olimpia por el cariño y respeto a la gente, por lo que tenía ganas de vivir, pero los dirigentes han tomado la decisión que yo no sea el defensor a contratar. Están en su derecho, ellos son los dueños del club, pero yo me debo a la gente, a vos y a tus colegas.

¿Espi es cierto que estás lesionado?

En su momento se habló de una lesión donde nunca hubo. Me hice una resonancia hace unos días donde tengo todo perfecto; dejo eso claro para que no haya información dando vuelta. Se dio de esa manera, estoy agradecido con el Olimpia. Son varios factores que se tienen que dar para que uno llegue al club y evidentemente había una de las patas de la mesa que estaban flojas. Yo no guardo rencor, uno solo le queda haber desechado algunas otras opciones para priorizar el cariño donde uno se siente cómodo, pero a veces el fútbol te da la espalda.

Si no estás lesionado, si Pedro te pidió y la afición te aclama… ¿Tuvo algún choque con alguno de los directivos?

Jamás choqué, entiendo que Dios pone las autoridades y siempre me he manejado con mucho respeto. Yo trataba de llegar temprano en los entrenamientos, entrenaba un poco más haciendo trabajos que me sirvan. No me gusta contar esas cosas, pero quiero que la gente que lo entienda.

¿El tema económico se volvió un problema?

No, para nada. No vamos a hablar de números, pero ten seguro que no.

¿Soborno?

No, esos temas conmigo no se hablan. Yo hablé con mi representante de todo el tema económico y las variables. No hablaré de números, pero no era una cuestión de dinero.

Olimpia te dejó con las hechas….

Yo prioricé tomar una decisión porque el hecho de estar en un lugar donde te sientes cómodo y donde pueda seguir creciendo como persona.

¿Qué viene ahora para Espíndola?

Mi futuro, estamos en conversación con mi representante. Estamos viendo la posibilidad de Costa Rica y de Perú.

¿Fuera de Olimpia hay otra opción en Honduras?

La verdad que en esta posición ya no puedo cerrarle la puerta a ninguno, siempre pienso con el corazón pero esto es trabajo, tendría que sentarme con mi presentante. No le cerraría la puerta, es trabajo y Dios abrirá las puertas. Lo de Olimpia los dirigentes tomaron su decisión y están en su libertad porque son los dueños del club.

Frase: “Aprendí mucho en Honduras, mi familia conoció el país. Viví seis meses, pero conocí gente extraordinaria. Honduras me marcó como persona y como jugador.