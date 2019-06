Hondureños revenden sus boletos, tras la bochornosa eliminación de la Copa Oro

Se nos muere el amor por la Selección Nacional y no es para menos, pues Honduras ha quedado eliminada en las primeras de cambio en esta Copa Oro 2019, un fracaso que ha generado mucha decepción entre la afición catracha en Estados Unidos y en cada rincón del país.

En Los Ángeles, especialmente, hay mucha frustración, pues la ilusión que había generado la llegada de la Bicolor disputar el tercer partido de la fase de grupos del certamen, se ha convertido en enojo y mucho dolor, tras ver eliminada a la Selección tras disputar sus dos primeros partidos (Jamaica y Curazao).

Tal pesadilla está provocando que los hondureños radicados en la ciudad de las estrellas, tengan que buscar la manera de revender las entradas que ya habían adquirido con mucho esfuerzo.

Seguramente serán los aficionados salvadoreños los que se terminarán quedando con todas las entradas, pues ellos tienen la puerta abierta para clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro, en el duelo contra Honduras.

"Me costó 120 dólares cada entrada y ahora tendré que venderlas, la H no sirve, me ha decepcionado nuevamente y tocará recuperar el dinero porque yo ni loco voy al estadio", dice Carlos Cuan, un catracho que respira por la Selección, pero que por ahora, no quiere saber nada del equipo nacional.

El juego entre Honduras y El Salvador, que está programado para el martes 25 en el Banc Of California Stadium de Los Ángeles, seguramente albergará un lleno total, pero tras el bochorno de Honduras, el 95 % de los aficionados serán salvadoreños, que están muy contentos con el accionar de su "Selecta" en la Copa tras un triunfo contra Curazao y un empate frente a Jamaica.

"La H me viene decepcionando desde que estuvimos en el Mundial de Brasil, desde ese entonces había decidido no apoyarlos, pero esta vez quería ir a verlos contra El Salvador, compré boletos caros, pero los voy a vender porque ¿quién quiere ver a un equipo tan malo como este?", expresa Jesús Osorio, otro hondureño radicado en Los Ángeles y que es muy crítico de la Bicolor.

El equipo comandado por Fabián Coito le ha roto el corazón a los hondureños, en especial a los que viven en Los Ángeles y querían ver a la Bicolor contra El Salvador.