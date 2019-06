Hondureños aseguran que a Fabián Coito le imponen jugadores en la Selección

Jesús Castro, de San Pedro Sula, seguidor fiel del Marathón, vive en Los Ángeles, California desde hace varias décadas y su amor por el fútbol no tiene límites.

Hombre apasionado y que dice las cosas como son, analizó sin pelos en la lengua el tremendo fracaso de Honduras en esta Copa Oro 2019. Sus palabras son la representación del sentimiento de todo un pueblo que está desmoronado por otro duro golpe que nos ha dado la Selección Nacional.

"¿Qué más se puede esperar con la Federación que tenemos nosotros?, al mando del fútbol, ellos son los que eligen los jugadores, le imponen futbolistas a Coito: Quioto, Lozano, por ejemplo, a quien le han dado mil oportunidades y eso no sirve, llaman a las mismas argollas de siempre", expresó muy dolido el hombre nacido en el barrio Guamilito de San Pedro Sula.

"¿Dónde están los jugadores de los otros equipos, no le dan oportunidad, esa es la verdad, no existen para este técnico?", seguía cuestionando Castro.

Este catracho valiente y luchador en suelo norteamericano, también le envió un mensaje a ciertos comunicadores del país. "La mayoría de los periodistas no dicen la verdad, algunos son pomponeros de la Federación y de la Selección, cuando hacen preguntas, no son duros, les contestan lo que quieren y se quedan callados".

UN TÉCNICO MOLESTO EN HOUSTON

Por otra parte, Carlos Banegas, técnico de fútbol y que vive en la ciudad de Houston, y que estuvo presente en el BBVA Compass viendo el descalabro de Honduras contra Curazao, también fue muy duro para analizar lo sucedido con la Bicolor.

"¿Por qué trae solo jugadores del Olimpia, y no más de Motagua, que es el campeón?", se comenzó preguntando.

Y añadió: "Los otros equipos de la Liga no existen, ayer puso a jugar a Acosta de lateral derecho y no a Félix Crisanto, no entiendo por qué tenemos que hacer ridiculeces, lo hablo como técnico y no como aficionado".

Banegas, quien recientemente estuvo presente en nuestro país, en el Congreso de entrenadores impartido por el Pacho Maturana en San Pedro Sula, arremetió contra dos jugadores específicamente.

"Alex López no generó nada contra Jamaica y lo metieron ante Curazao teniendo otras opciones. Es un jugador lento, sin sacrificio. Yo intenté ayudarle cuando estaba en el Dynamo para que tomara ritmo, lo entrené un día y solo trabajó 15 minutos a buen ritmo, de ahí fue tiempo compensatorio", relató.

El hondureño Jesús Castro lanzó una crítica a la Bicolor tras la eliminación.

Para Banegas, quizá no es que le impongan jugadores de parte de la Federación, pero tiene su propio criterio. "No le imponen los jugadores, pero el corazón de Coito está con Olimpia, ahí jugó en el 94", disparó.

El otro futbolista que no pasó la prueba para Banegas, fue Antony Lozano. "El Choco anda mal, por más que juegue en España no tiene que ser titular. Dejaron fuera a Benguché, que es goleador, hombre de área", explicó.

La opinión de los aficionados en contra de la gestión de Coito en esta Copa Oro y en especial de los jugadores, es dura, sin piedad, según ellos, bien merecida para un grupo de futbolistas que no han representado dignamente al país.