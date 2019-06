Jorge Fermán: “En su mayoría, son los futbolistas los culpables de este desastre en la Copa Oro”

El periodista y actual corresponsal de DIEZ en Los Ángeles, Jorge Fermán, se refirió al mal momento que atraviesa la Selección Nacional de Honduras traducido de la eliminación de la Copa Oro 2019.

Ante la mirada del comunicador la actuación de la Bicolor ha sido deplorable para imagen del país ante el mundo futbolístico.

“Quisiera saludarlos con la alegría de siempre, pero es difícil en estos momentos en el que el fútbol ha tocado fondo. Ha caído en la vergüenza deportiva total tras lo que ha sucedido ante Curazao”, fueron sus primeras palabras.

A ello señaló a tres culpables por el mal momento, siendo los futbolistas los principales protagonistas.

“Podemos encontrar a muchos protagonistas culpables. Desde la dirigencia, entrenador con sus malas decisiones, pero sobre todo con los futbolistas quienes son los que ejecutan las decisiones en los partidos y por supuesto en su mayoría ellos son los culpables de este desastre futbolístico que está viviendo el fútbol hondureño”, dijo.

Y agregó: “Es el momento más triste para Honduras a nivel futbolístico porque se ha ido desvaneciendo la ilusión en los primeros meses de trabajo del uruguayo que no creemos que tenga fácil la tarea de levantar un proyecto tan complejo como el de Honduras.

"Una por la falta compromiso de algunos futbolistas dentro del campo y la calidad, no es la mejor y no se han sentado base, no son sólidas pese a que hemos clasificado a mundiales juveniles y Juegos Olímpicos. Hoy están dando resultados penosos como este que hemos vivido en la Copa Oro 2019”.

La escuadra catracha quedó eliminada del torneo después de dos derrotas. La última vez que tuvo lugar algo similar fue en 1998 tras perder contra Trinidad y Tobago y México.