Orlando Ponce: "Coito pone patas arriba a Honduras y nos deja en un pantano"

ORLANDO PONCE

La eliminación vergonzosa y ridícula de Honduras en la primera fase de la Copa bfrente a un territorio autónomo ultramar de países bajos como Curazao, nos ha convertido nuevamente en el hazmerreír de la Concacaf, con secuelas muy dolorosas en lo deportivo y lo económico.

Sin remontarnos a los encuentros de preparación en los que dimos lástima en la paliza que nos endozó Brasil, las que algunos relativizaron por la dimensión del rival que nos había derrotado, el panorama no olía bien y el megafracaso comenzó a presagiarse desde la caída frente a Jamaica.

Ante los jamaiquinos se regaló el primer tiempo con un planteamiento ultraconservador y miedoso del neófito técnico en selecciones mayores Fabián Coito, y cuando reaccionó en el segundo tiempo no alcanzó ni siquiera para empatar con los goles de Rubilio y Lozano, el mal ya estaba hecho.

Contra Curazao, antes Antillas holandesas, para que nos ubiquenos en el mapa, de nada sirvieron los cambios de jugadores que hizo el señor Coito, con Chirinos por Quioto y Álvarez por Castellanos, si bien el ex Lobos BUAP fue la figura más destacada de la Bicolor. El resultado al final fue cargar con una horrible y penosa derrota.

El partido se dominó con el balón de la A a la Z, ante una selección de Curazao replegada todo el partido y lo que es peor, muy cerca de su área y en contraataques como en el gol que marcó Leandro Bacuna, nos ganaron el encuentro siempre con el papel de un equipo ingenuos.

Rubilio Castillo anotó el gol del empate ante Curazao para Honduras pero le fue anulado

Ante los curazaleños les quedó inmenso el partido a Jorge Álvarez, Alex López, Alejandro Reyes, condenados por el señor Coito al darles responsabilidades para las que no eran los adecuados. La Copa Oro no es un conejillo de las indias para todo.

En este partido contra los antillanos quiero rescatar lo de Chirinos, quien volvió loca la defensa rival con sus desbordes, gambetas y centralizaciones y a Maynor Figueroa, quienes muchos piden para el exilio futbolístico, Figueroa al ver la incapacidad de sus compañeros delanteros se atrevió a probar y probar con disparos venenoso de media distancia a Eloy Room.

El atacante del Saprissa Rubiio Castillo, en los pocos minutos que jugó, marcó una diana frente a Jamaica y le anularon uno ante Curazao, pero más efectivo que el Cholo Lozano, todo un fraude nacional, puesto que ha tenido una Copa Oro decepcionante.

Los efectos de ser eliminados por primera vez en la segunda jornada de la Copa Oro, antes señor Coito por lo menos algunos de sus antecesores nos hacían socar en la última jornada, son devastadores ya que no es que estamos tocando fondo, es que hemos caído en un pantano.

Y que no me vengan con los cuentos y leyendas de Honduras que hemos sido eliminados por malas decisiones arbitrales, por los mensajes de sus teléfonos del "Romántico" Romell Quioto o porque aquel está enamorado de una famosa o aquel la tiene embarazada y eso le ha afectado, ya que las razones son de bajísimo nivel futbolístico.

Fabián Coito todavía no gana un partido al mando de la Selección de Honduras.

Después de este monumental ridículo, es tiempo que el uruguayo haga una profilaxis en la bicolor. Con todo el agradecimiento para lo que hicieron en el pasado porque aportaron mucho, ya no deberían estar más en la selección: Emilio, Beckeles, Choco Lozano,y Romel Quioto, pero a Jorge Álvarez, Alejandro Reyes y Denil Maldonado háganlos crecer en la Sub-23.

Para las próximas convocatorias deben estar nuevas figuras como el mediapunta del Motagua Kevin López, Andy Najar, Rigo Rivas, Jonathan Rubio entre otros

La 9 de la selección que se la den ya a Rubilio Castillo y si no da resultado cambiar de sistema y jugar sin centro de ataque nominal, y hacerlo con extremos que puedan hacer bien las diagonales.

Otra excusa barata que ha salido como consecuencia de lo que nos ha pasado es que Coito no ha tenido tiempo ¿y Martino en México? ¿Matosas en Costa Rica?, no hay más ciego que el que no quiere ver, todo pasa por la calidad de jugadores y Honduras no los tiene, salvo excepciones.

Lo que menos deseo es que nos vaya a salir un Robert Lima con Fabián Coito, sería como una desgracia para este pobre país. Lo que si es cierto es que temprano le han movido el piso y si no cambia con la lección que le dejaron Jamaica y Curazao, en los próximos partidos amistosos y Liga de Naciones, su proceso lo volverá un caos y podemos sentarnos en un barril de pólvora como termínamos al colombiano Jorge Luis Pinto.