Copa América 2019: Los clasificados y las llaves de cuartos de final

La Copa América 2019 ingresó a la etapa definitiva de la fase de grupos. Es por eso que ya hay selecciones que han logrado su clasificación a los cuartos de final de este torneo, mientras que otras deberán aguardar otros resultados como es el caso de Perú.



Brasil, Venezuela, Colombia y Chile ya aseguraron su boleto a los cuartos de final de la Copa América. En el caso de los dirigidos por Carlos Queiroz vencieron a Argentina y Qatar en las dos fechas iniciales de su grupo.

Puedes leer: Venezuela triunfa ante Bolivia y consigue clasificación a cuartos de la Copa América



Mientras que Chile venció en su debut a Japón con un contundente 4-0 y superó por 2-1 a Ecuador ganando su clasificación automática a los cuartos de final de la Copa América.



Por su parte Brasil logró hacer siete puntos tras tras empatar sin goles ante Venezuela, derrotar 3-0 a Bolivia y 5-0 a Perú para quedar líder del grupo A.



Argentina fue el último clasificado de este domingo tras derrotar 2-0 a Qatar. Estos encuentro y a falta que el grupo C jueguen cierren la jornada, así quedan definidos los cuartos de final de la Copa América.



Jueves 27

6:30 p.m. Brasil vs 3° B/C (Porto Alegre, Arena do Gremio)



Viernes 28

1:00 p.m. Venezuela vs Argentina (Río de Janeiro, Estadio Maracaná)



5:00 p.m. Colombia vs 2° Grupo "C" (Sao Paulo, Arena Corinthians)



Sábado 29

1:00 p.m. 1° del Grupo "C" vs 3° A/B (Salvador, Arena Fonte Nova)