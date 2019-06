BLOG: Emilio y Beckeles, gracias, pero su ciclo con Honduras acabó

Por: Gustavo Roca

Esto no se trata de ser buenas personas ni de jugar por el nombre. Emilio Izaguirre y Brayan Beckeles tienen que ser conscientes que su ciclo con la Selección de Honduras ya pasó. Los tiempos no son los mismos.

Gracias a Emilio por todo lo dado, pero debe pensar en el beneficio de la selección y saber que su tiempo pasó. Es, quizás, el mejor lateral izquierdo que ha parido Honduras pero sus mejores años ya fueron.



Honduras necesita a un Emilio como aquel del 2010, un jugador que se proyecte al ataque, que saque centros certeros, que marque, que corra y que acompañe a sus compañeros, pero por ahora, el zurdito ya acusa el paso del tiempo.



Sus 33 años le pesan y más aún su inactividad durante la última temporada donde no brilló tanto con el Celtic escocés. Y con esto no digo que no sea más convocado, me parece que es un jugador que le aportaría experiencia desde la suplencia, un jugador intachable fuera de las canchas y dentro de ella, es un ejemplo, pero una cosa es esa y la otra que no rinde como todos esperamos.



Entiendo sus lágrimas de tristeza tras la hecatombe ante Curazao en el BBVA Compass, era apenas su segunda Copa Oro y pensaba llegar más lejos pero no hay que ser románticos en este tema y aceptar la realidad.

El mismo caso de Brayan Beckeles (33 años), jugador de los más cuestionados por su bajo nivel. El 'Nanai' es querido por su don de gente pero ha quedado a deber con su futbol en las últimas convocatorias.



Beckeles, hay que darle frescura a la banda derecha y ser sinceros... Las laterales deben tener variantes, sangre nueva, jugadores con más energías, algo de lo que carece la selección hondureña. Con Beckeles y Emilio Honduras ha privado de meter profundidad por las bandas, algo que caracterizaba a la 'H' en procesos anteriores.



¿Recambios?

Claro que los hay. Por Emilio hay futbolistas que podrían hacer una función más eficaz como Danny Acosta, Elmer Güity y Omar Elvir, quien es el de más experiencia y quien debería tener una oportunidad. Por Beckeles el más idóneo es Dénil Maldonado, un polifuncional que le ayudaría por la zaga central y lateral derecha. También está Kevin Álvarez.

¡Hey! Esto se trata de probar también, pero no podemos seguir tropezando con la misma piedra, hay muchas variantes esperando oportunidad, si no funciona uno, vamos con otro, no somos Brasil, Argentina o Alemania, pero de que hay material humano para hacer mejor las cosas, los hay.