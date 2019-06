¡Insólito! Martinica tuvo que pedir dinero por internet para viajar a la Copa Oro 2019

La pasión por el fútbol no tiene límites y el anhelo de competir internacionalmente para representar a su país, llevó a la federación y futbolistas de Martinica a realizar una actividad increíble para patrocinar una parte de su viaje a la Copa Oro 2019.

La selección caribeña tuvo que recaudar fondos vía internet mediante el ofrecimiento de varios productos para financiar su expedición al torneo en Estados Unidos. Así lo destaca una nota presentada por el sitio web mexicano Medio Tiempo.



Debido a que Martinica es una isla que no se encuentra afiliada a FIFA y que no tiene una liga profesional, el organismo internacional no le da recursos económicos para poder participar en torneos internacionales, como en este caso la Copa Oro.



Ante esta situación, el equipo decidió realizar una campaña de crowdfunding (red de donaciones) para alcanzar el objetivo de reunir 20 mil euros que serían para “gastos y salarios de jugadores”.



Para todos aquellos que decidieran aportar dinero, el combinado ofrecía diversas retribuciones como camisetas, afiches y en el caso de que alguien donara 5 mil euros se ofrecía un viaje junto con el equipo.

“No somos un equipo afiliado de FIFA y eso significa que no tenemos recursos como otras islas o territorios (del Caribe), entonces tenemos que financiarnos como podemos. Hay dinero público, privado y por eso pedimos la ayuda”, explicó el lateral izquierdo Samuel Camille a Nación Deportes.

Camille juega para el Tenerife en España, y es uno de los cuatro jugadores profesionales que tiene la selección. Además se encuentran Jean-Sylvain Babin, que juega en el Sporting de Gijón, Joris Marveaux, del Ajaccio francés y Kevin Fortuné en el Troyes.

Los insulares enfrentan este domingo el tercer partido de la fase de grupos ante México, en donde podrían lograr su boleto a la siguiente fase si vencen a los aztecas. En su primer juego cayeron 4-0 ante Canadá y en el segundo derrotaron 3-0 a Cuba.