Danilo Acosta se arrepiente y se niega a jugar con Selección de Honduras

Bombazo en la Selección Nacional de Honduras. El futbolista Danilo Acosta, quien había decidido jugar por Honduras y no por los Estados Unidos, ha cambiado su determinación y en plena Copa Oro no quiso firmar la nota que lo autoriza para vestir los colores catrachos.

Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras, fue quien confirmó la noticia tras el arribo de la Bicolor a la ciudad de Los Ángeles.

Honduras fue derrotada por Curazao y es eliminada de la Copa Oro 2019

"Estuvimos trabajando para que pudiera jugar en el segundo partido, para el primero no era posible. Se paró el trámite porque él decidió no firmar la nota en la cual se solicita a la Fifa el cambio de federación, están todos los documentos, nos pidieron más, los conseguimos inmediatamente, la US SOCCER colaboró con nosotros todo el tiempo, todo estaba listo, pero el día martes, decidió no firmar", comenzó explicando.

Y además señaló: "No sé por qué cambió de opinión, el profesor Coito lo convocó, habló con él, por eso lo invitó a participar, recordemos que es un jugador Sub 23 también, pero cambió su decisión, contra eso no puedo hacer nada porque no podemos obligarlo. Él siguió en el grupo, pero se va a retornar entre mañana o el lunes, ahora ya queda a decisión de él para que firme la nota, él la tiene, pero ahora también hay que ver si el profesor lo vuelve a tomar en cuenta".

La noticia de Acosta ha caído como una bomba en el interior de la Selección, pues ha incurrido en una verdadera irresponsabilidad, pues había sido tomado en cuenta para este torneo y ahora ha cambiado de opinión.

"No sé si llamarle irresponsabilidad, hay cambios y situaciones, cuando él llegó hicimos todos los trámites, esperábamos tener algo antes de los partidos para que jugara, pero Fifa no estaba disponible, pero ya teníamos arreglado para estar en el segundo o tercer juego de la Copa Oro", dijo Ramos.

¿YA HABLARON CON ACOSTA?

"Él solo nos dijo que lo va a pensar, no puedo obligarlo a que firme, el jugador que quiere estar acá, debe mostrar ese deseo. Es un buen jugador, pero tampoco es que es titular en su equipo, juega en una posición donde tenemos pocos. Esperemos que cambie de opinión y ver si el profesor lo convoque", respondió Gerardo Ramos ante esa interrogante.

Para Ramos, el caso es extraño, pues no cree que sea porque tendrá una posibilidad clara de jugar para EUA en próximos torneos.

"Toda selección es una buena vitrina, si bien es cierto que ya jugó con la Sub 20 en Estados Unidos, no estoy seguro que lo tengan en el radar para la mayor, lo hubieran dicho desde que les pedimos información", señaló.

Tras esta inesperada decisión de Acosta, la Federación quedará a la expectativa de lo que finalmente determine el futbolista originario de San Pedro Sula, aunque es claro que, ha sido una bofetada de parte del jugador.