Fabián Coito sobre Danny Acosta: "Me sorprende el cambio de opinión en algo tan importante"

Fabián Coito, seleccionador uruguayo de Honduras, aseguró estar "sorprendido" por la decisión del lateral izquierdo Danny Acosta de no firmar el documento que lo facultaba para representar al país.

"Primero es una situación que me sorprende un poco esto del cambio en la elección del país que voy a representar, yo pensé que este era un tramite donde el futbolista al momento de dar el 'ok' era cuestión de días", comenzó diciendo el DT de la Bicolor sobre el tema del momento en el programa 'Mesa Redonda' de TVC.

Y prosiguió explicando que "así lo había entendido yo, pero indudablemente se fue postergando, estirando, un papel más, que el congreso... Sinceramente, desde el punto de vista de la gestión, no opino; si fue buena o no, no me meto en terrenos que no conozco".

El timonel sí fue enfático en que le tomó por sorpresa la abrupta decisión del jugador nacido en San Pedro Sula pero que vistió la camisa de Estados Unidos a nivel Sub-20: "Con respecto a Danilo, yo había hablado con él que iba a participar en nuestra Selección y que estaba convencido...".

Afirmó, ya desde su óptica, que "motivos lo habrán llevado a tomar esa decisión, yo la veo apurada; o me dijo que sí de forma apurada y ahora equivocadamente cambia de opinión en pleno torneo", valoró el DT.

Remató la polémica garantizando que "como futbolista me interesa muchísimo, ya después hay otras cosas que servirán para la definición de si va a jugar con nosotros o no, me sorprende un poco cuál es el trámite y también el cambio de decisión en algo tan importante como es jugar en la Selección Nacional".