Fabián Coito: "He tenido libertad absoluta para elegir; estoy en una etapa de conocimiento"

Aún golpeado por la tempranera eliminación de la Copa Oro 2019 pero optimista de cara al futuro, Fabián Coito dio explicaciones, más en frío, del fracaso y tocó temas sensibles del presente de nuestro fútbol.

Confesó que todavía tiene "la bronca por no seguir adelante en este torneo", pero el duelo contra El Salvador este marte "debe se un partido para seguir sacando conclusiones".

Recordó que "el partido con Curazao, si uno mira la estadística, es favorable para nosotros, aclaro, no es una excusa".

El timonel, que dialogó con el panel de comentaristas del programa 'Mesa Redonda' de TVC, añadió que, por ejemplo, la alineación de Bryan Acosta como lateral y de cambio corresponde a que "le veo muy buena a pegada y la posibilidad de transformarse fácilmente en un centrocampista".

En cuanto a la polémica en torno a Alejandro Reyes, cuestionado desde su convocatoria en lugar de Andy Najar, Coito indicó que "lo vimos bien en los entrenamientos, tiene buena pegada y pierna izquierda, quería que nos diera amplitud, (Michaell) Chirinos estaba jugando muy bien , pero sintió una molestia en la pierna y dijo que podía no seguir".

No cree que el choque con los cuscatlecos no tenga validez, puesto que "siempre hay que ganar cuando estás en la Selección, primero para demostrar por qué estás; un partido que no es importante debemos transformarlo en importante".





NADIE MANIPULA SU TRABAJO

Luego de anticipar que "hay futbolistas que van ingresar" a su once porque requiere "verlos y aprovechar el momento" el estratega dejó en claro que tiene "libertad" para convocar y alinear jugadores.

"He tenido libertad absoluta para elegir... conversamos dentro del cuerpo técnico, Arnold (Cruz) tiene mucho más conocimiento que yo en cuanto a la historia de los futbolistas, Miguel (Falero) los conoce, yo los he visto, los conozco a todos", lanzó.

Sin evadir el tema mandó un mensaje a quienes dudan de su personalidad: "Indudablemente estoy en una etapa de conocimiento, pero en el sentido de señalar en lo absoluto de parte de nadie, la designación de los futbolistas y la forma de jugar es responsabilidad mía, en el acierto y en el error".

"En el fútbol cuando se gana o se pierde hay que buscar responsables siempre y explicaciones al resultado, al éxito cuál es el fenómeno, gracias a quién ganamos", rememoró en alusión a las críticas a su gestión.

Rematando, y siempre en relación a ese tópico, Coito indicó que "cuando se pierde, normalmente el entrenador es uno de los apuntados, y yo lo entiendo, estoy en el fútbol desde los 10 años, en distintas etapas de mi vida, lo entiendo e interpreto pero no me distrae nada, sé cuál es mi objetivo y a qué vine".