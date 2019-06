Pedro Troglio: “En Argentina Olimpia hubiese sido campeón”

El nuevo director técnico de Olimpia Pedro Troglio compareció este domingo en Cinco Deportivo en donde habló de su llegada al club, los cambios que se avecinan y las influencias a usar para conseguir el ansiado campeonato.

En su intervención, Troglio dejó en claro su deseo de continuidad para jugadores como Jerry Bengston (ha pedido una semana para decidir) y Deiby Flores, a quienes ha pedido a la directiva que haga el esfuerzo por mantenerlos.

En lo demás, guardó lugar para aconsejar sobre la preferencia de canchas con buenas condiciones y del porqué Olimpia sería campeón en Argentina.

¡AL PUNTO!

Sistema de campeón de la Liga Nacional: “En mi país (Argentina) el Olimpia hubiese sido campeón del fútbol hondureño por ser campeón general (sistema de campeón de la liga-pentagonal).

Sobre las canchas: “Cuando llego a un país no me gusta hablar no me gusta tocar temas que molestan. Pero el consejo que uno puede dar es que hay que mejorar las canchas. Hoy el fútbol no es como antes, las canchas tienen el pasto chiquito y el fútbol se juega a una velocidad que no te da tiempo de tomar decisiones”.

“Estamos en un fútbol moderno donde muchas cosas tienen que cambiar. Si hay buenas canchas formarías a mejores jugadores”

¿Cómo piensa hacer campeón a Olimpia? Renovar de acuerdo con mi idea, a mi forma de manejar el fútbol transmitiendo mi experiencia. A un equipo grande no vienes por seis meses.

¿Qué pasará con Jerry Bengtson y Deiby Flores?: Quiero tomarme un tiempo y no apurarme en las contrataciones. Hablé con Jerry Bengtson, con Deiby Flores no, pero le pedí a los dirigentes a ver si existe la posibilidad de que se quede

“Deiby Flores tiene capacidad de recuperación enorme con la pelota, juega muy bien. Aparte presiona hacia adelante -no es que se mete dentro de dos centrales- sino que sale a presionar y a robar pelota”

¡Oferta de jugador! Néstor Ortigoza me llamó que quiere venir y lógicamente ganar cuatro veces más, es imposible. No puedo traer a un nueve argentino importantísimo, imposible, tendría que buscarlo en Nacional B, pero cuando lo traes no hay una garantía, prefiero buscarlo en el medio local”

Fútbol de Honduras: “Es rápido e intenso. Pensé que el calor podría generar un fútbol más lento, pero es diferente.

Diego Maradona: “Diego ha llevado una vida difícil, sacando lo futbolístico su vida no ha sido sana, el cuerpo tiene memoria. Alguien que no se ha cuidado desde los cincuenta (50 años) comienza a deteriorarse”.