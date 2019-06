Danny Acosta podría dejar a Honduras antes del juego contra El Salvador

La decisión que tomó Danilo Acosta de no firmar la autorización que lo liga a la Selección Nacional de Honduras, lógicamente le traerá repercusiones. Lo inmediato es que en las próximas horas podría salir de la concentración del equipo catracho en Los Ángeles.

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras está analizando varias posibilidades con respecto al jugador, entre ellas, que salga en las próximas horas del hotel de concentración o que se mantenga hasta el final, es decir, el martes que es el día del juego contra El Salvador.

MIRA: JUGADORES QUE SE NEGARON A JUGAR POR SU PAÍS

El gerente de Selecciones Nacionales, Gerardo Ramos, confirmó: "Estamos viendo si lo retornamos el lunes, o hasta que salgamos de este partido, ahora ya quedará a decisión de él si firma la nota, que él la tiene, nos la envía y terminamos el trámite".

La Fenafuth está buscando la mejor salida en este caso de Danilo Acosta, otro futbolista que se suma a la lista de los que se han negado a jugar con Honduras.

Por ahora el jugador no se ha manifestado de manera oficial tras confirmarse que no aceptó jugar con Honduras durante la Copa Oro 2019. Su decisión también incluye quedar fuera del proceso olímpico, hasta que no tome una determinación diferente.