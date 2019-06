"Fito" Zelaya: "No hago falta en la selección de El Salvador, están los que deben estar"

Previo al juego con El Salvador-Honduras, Rodolfo "Fito" Zelaya habló de su estadía en el Los Ángeles FC de MLS y del momento que vive la Selecta en Copa Oro 2019.

"Ya me siento adaptado (a Los Ángeles FC). Desde que vine el técnico me dijo que no iba a jugar de inmediato. Que me iban a preparar para cuando llegara el momento. Ya jugué los primeros 7 minutos en US Open Cup. Se que llegará mi oportunidad y voy a aprovecharla", dijo en entrevista a Fanáticos Plus.

Sobre su relación con los futbolistas del LAFC. "Me llevo muy bien con todos mis compañeros. Platico más con los que hablan español, pero todos son muy buenas personas", agregó.

Ve un sólido equipo salvadoreño

El Salvador buscará asegurar el boleto a cuartos de Copa Oro ante una eliminada Honduras en el Estadio Banc of California. "Fito" Zelaya habla del nivel del torneo y da sus candidatos al título.

"He visto un buen nivel en la Copa Oro. Los candidatos para ganarla siguen siendo México, Estados Unidos y Costa Rica".

Lo que ha observado del equipo que dirige Carlos de los Cobos. "He visto que la Selecta lo está haciendo muy bien. Muy sólidos atrás, pero generamos poco hacia adelante".

Por último, fue consultado sobre su ausencia. "La gente puede opinar mucho, pero la verdad no hago falta en la selección. Están los que deben estar. Yo les deseo que les vaya muy bien", cerró.