Danilo Acosta padre a Fenafuth: "Es una mala práctica administrativa; Danny no dice hasta nunca”

Tristeza. Ese es el sentimiento que embarga a Danny Acosta y su familia tras la polémica desatada por su negativa a firmar el documento que lo habilitaba para jugar con la Selección de Honduras.

Y es Danilo Acosta, su padre, quien decidió dar la cara para poner las cosas en su sitio y equilibrar lo que, según él, es "una mala práctica administrativa" de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

El progenitor del defensa del Orlando City de la MLS, al cual se incorporará este lunes tras marcharse de la concentración de la Bicolor en Los Ángeles este domingo en la noche , fue tajante y le puso nombre y apellido al gestor de lo que supone fue una confusión: el gerente de la Fenafuth, Gerardo Ramos.







Danilo, rompe el silencio tras esta polémica en que su hijo no firmó la carta que solicita Fifa para que represente a Honduras, ¿cómo se siente ante esta situación?

Triste. Desde el punto en que se manejó esta situación en el aspecto administrativo, enfatizar que desde el momento que fue a la convocatoria que el profesor Coito le hizo fue porque su ilusión siempre fue jugar con Honduras porque le abrió las puertas. Cuando el profe habló con Danny, él me dijo: "Pá, yo quiero ir, lo siento en mi corazón". Él es hondureño, nació allá, todavía quiere a su patria, así viva aquí y sea ciudadano americano. Y es como muchos de nosotros, que hemos emigrado de Honduras para buscar una oportunidad y en un momento nos convertimos en ciudadanos, pero tenemos bien en mente que somos hondureños, así somos vistos acá.

¿Cómo está su hijo?

Triste. Está tratando de asimilar las cosas y tomarlas con calma para no decir cosas que no se deben decir, manejar esto desde un punto de vista profesional de nuestro lado porque al final del día son muchas emociones, las cuales hay que saber manejar, hay que tener la mente fría cuando se trata de esto, es muy importante eso antes que todo, saber que estas cosas son muy importantes de manejarlas.

¿Se arrepintió su hijo de jugar con Honduras o es una mala práctica administrativa que se intenta maquillar por parte de la Fenafuth?

Es una mala práctica administrativa, señores, Danny fue a los amistosos contra Paraguay y Brasil y todavía no había sido 'released' (liberado), no solo no había presentado esa carta. No sé cómo manejaron desde la forma administrativa todo esto, no convoquen a un jugador que no ha sido liberado por Fifa; primero se hace el trámite administrativo y cuando ese trámite se hace y el jugador firma, él debería ser parte de la convocatoria. Pero no se convoca a un jugador que no ha sido liberado, estos son pasos y procedimientos que toda federación deportiva alrededor del mundo sabe.

Danny Acosta fue convocado a la Selección de Honduras sin haber sido 'liberado' por la FIFA de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

¿Su hijo abandonará la concentración de la Selección en las próximas horas?

Él no la abandona, va de regreso a su club porque tiene que incorporarse, está bajo préstamo y trabajando fuerte para agarrar un contrato, a raíz de que no va a poder jugar, desde el punto administrativo, pues no era una garantía que aunque firmara el trámite iba a estar a tiempo para jugar, ni contra Curazao; iba a ser una posibilidad ante El Salvador, porque esta carta fue presentada recientemente a Danny en Estados Unidos, casi 20 días después de estar de estar en concentración con la Selección. Vuelvo y repito, tuvo que haber sido liberado antes de ser convocado a los amistosos si en realidad se quería contar con él.

¿Por qué no firmó la carta Danny, por ese retraso o algo le incomodó?

Número uno, no había seguridad de juego y el tiempo no daba ninguna garantía de que jugara así firmara la carta; número dos, por el retraso, se me hace inaudito que se manejen estas cosas de esa forma; no juzgo a nadie, no tengo rencor contra nadie, solamente no estoy de acuerdo, si estoy hablando en este medio (DIEZ) es porque pienso que es lo justo, siempre hay dos versiones.

¿Es un hasta nunca o un hasta luego el de su hijo Danny con la Selección de Honduras?

Nosotros, en este momento, estamos tratando de manejar esto desde un punto de vista frío, no con emociones. Danny es hondureño, le duele la pérdida de la Selección, ver que se puede hacer más, tiene una mentalidad de trabajo positiva, ha sido desarrollado de una forma diferente, no digo que sea mejor que los otros jugadores de Honduras, pero ha visto otras cosas y sabe que le puede aportar mucho a este proceso del profesor Coito.

No dice 'hasta nunca'', simplemente quiere tratar de manejar estas cosas desde un punto de vista profesional, pero cuando salen declaraciones en los medios sociales, hablando de una forma en la que no se debe hablar, y no voy a hablar por Danny sino por mí, me deja un sabor amargo en la boca porque antes que todo está eso, hay que ser profesional, número uno; número dos, nosotros tenemos familia en Honduras, somos hondureños y es triste que cuando una persona va a los medios sin base y fundamento a hablar de algo que no es objetivo, venga y se generen cosas que, desde un punto personal, estamos viviendo con mi familia, no da; ningún ser humano merece ser discriminado o tratado de la forma en que se está tratando a mi familia e hijo.

¿Cómo está la familia acá en Honduras?

Tristes. Muy tristes. Mi hijo está siendo atacado en redes sociales, insultado... juzgar a la gente de Honduras no puedo, simplemente son víctimas de este tipo de cosas. Lo único que pido es entendimiento, que la gente se de cuenta en nuestro país que las cosas no pueden seguir así; Honduras es un país lindo, con gente linda, para poder mejorar y ser diferentes tenemos que evitar este tipo de circunstancias.

La familia de Danny Acosta no la pasa bien con la polémica suscitada en torno a la figura del futbolista. Era la más deseosa por verlo vestido con la camisola de la H.

¿Cree usted que se equivocó Gerardo Ramos, gerente de la Selección, con sus declaraciones?

Pienso que se apuró, pero no soy quien para juzgarlo, no he tenido la oportunidad de hablar con él, ojalá algún día la tenga; como ser humano no sé qué está pasando o en qué situación se encuentra él (en cuanto a esta polémica), lo único que pienso es que se apuraron las cosas y en vez de seguir juzgando y apuntándose lo más importante es aprender de esto y hay muchas oportunidades a raíz de esto para ser mejor desde un punto de vista administrativo, pues no se puede convocar a un jugador que administrativamente no ha sido liberado por la Fifa; si el jugador no ha sido autorizado para jugar con un país, no debe ser convocado.

Mucha gente en el país cree que la decisión de Danny fue a raíz del fracaso en esta primera etapa de la era Coito, ¿qué les dice?

No tiene nada que ver con eso, esto que está pasando con Honduras no tiene nada que ver con la decisión que se ha tomado a último momento, para nada, la ilusión era que Danny iba a ir a trabajar para ganarse un puesto y la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico, iba con la mentalidad de aportar algo a la Selección, él es hondureño, que tenga una ciudadanía estadounidense no quier decir que no sea hondureño o se pueda cuestionar el amor que le tiene la patria, nada que ver, esto fue un error administrativo que nos debe enseñar a hacer mejor las cosas; les voy a decir una cosa, por lo menos yo, desde el punto administrativo que manejo esto con el representante de Danny, a menos que sea 'released' (liberado), él nunca volverá a una Selección porque no hay que generar este tipo de cosas que generan controversias, estas son oportunidades para todos, hay que aprender de estos errores porque nos hará mejores, a la Selección de Honduras desde un punto de vista futbolístico, hará mejor al futbolista hondureño porque cuando las cosas se hacen transparentes, no estoy diciendo que no se hicieron así, pero con el tiempo adecuado se evitan este tipo de circunstancias y el jugador empieza a creer en las federaciones, a tener confianza, si lo trata bien éste va a dar el cien por ciento. Tenemos una oportunidad. Yo no puedo juzgar a la gente, ellos solo son víctimas de información inadecuada.

¿Qué le dijo el profesor Coito a su hijo? ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con el seleccionador?

No he tenido oportunidad de hablar con el profesor, no trato de influir en la relación que tiene él con Danny, quien no me ha dicho más que admira del profe que es un gran ser humano que trabajará para hacer las cosas diferente y le tiene confianza, no he escuchado más que comentarios grandes del profesor Coito; lo único que trato de inculcarle a mi hijo es que vaya con respeto. El profesor, hasta donde he escuchado, quiere que Danny siga siendo parte de este proceso y yo también pienso que le puede ayudar mucho a Danny, por eso las cosas se iban a manejar desde un punto de vista profesional para regresar ahí, porque Danny desde que decidió ir con Honduras es porque su corazón estaba al cien por ciento, si en realidad es porque se piensa regresar a Estados Unidos no hubiera ido. Hay un montón de cosas, que desde el punto administrativo, contratos y marketing, y aún así el chico decidió ir a Honduras porque es donde su corazón está, es su país. Danny nació en Honduras.

El jugador del Orlando City de la MLS, Danny Acosta, se puso por primera vez la camisa de Honduras el 1 de junio que se unió a uno de los microciclos de trabajo de Fabián Coito.

¿Firmará esa carta en algún momento su hijo?

Vamos a manejar esto desde un punto de vista lógico, hay que tomarse un tiempo a raíz de todos estos eventos que están pasando. Acabó de tener una conversación con mi madre y estaba llorando muy triste a raíz del ataque que se le hace en redes sociales a Danny porque los medios de comunicación solo van y juzgan... no voy a hablar mal, pues ellos (los medios) puede ser que tengan información inadecuada, por eso estas cosas se manejan profesionalmente, hay cosas que no se pueden hacer públicas. Creo que lo administrativo hay que manejarlo de una forma privada y profesional, sin emociones, se utiliza la lógica porque al final del día son negocios.

En los próximos días, don Danilo, se estará jugando la Liga de Naciones de la Concacaf, ¿si Coito lo cita podría estar su hijo ahí?

No puedo dar una respuesta inmediata, voy a ser sincero, ahorita la prioridad es Orlando City, pues Danny necesita establecerse ahí, necesita jugar y agarrar confianza, es el equipo donde está trabajando y profesionalmente se debe en este momento, ojalá se establezca rápido para que, si esa oportunidad se abre en un futuro y él la quiera tomar, vaya en su mejor momento y pueda aportar mucho más a la Selección de Honduras.