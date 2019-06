EN VIVO: ¡México está doblegando a Martinica y clasificando líder del Grupo A!

¡GOOOL DE MARTINICA! Al minuto 84 Jordy Delem de cabeza acorta distancias y marca el 3-2 ante México.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! Navarro al minuto 72 le marca el 3-1 a Martinica en Charlotte.

¡GOOOOL DE MÉXICO! Raúl Jiménez al 61 recibe pase de Pizarro y bajo los tres postes pone el 2-1 ante Martinica.

¡GOOOLAZO DE MARTINICA! Al minuto 56 Parsemain de tiro libre le marca el empate 1-1 a México.

CAMBIO en México: Rodolfo Pizarro ingresa por Carlos Alvarado al minuto 46.

ARRANCA LA SEGUNDA PARTE: Martinica 0-1 México en el Estadio Bank of America de Charlotte.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: México está venciendo 1-0 a Martinica en Charlotte por el cierre del Grupo A de Copa Oro 2019.

¡GOOOOOOL DE MÉXICO! Al minuto 29 Carlos Uriel Antuna con un disparo de fuera del área le marca el 1-0 a Martinica.

Minuto 26' México y Martinica siguen 0-0 en Charlotte. Los caribeños presionan en busca del primero.

ARRANCA el juego México-Martinica en el Estadio Bank of America de Charlotte por la tercera fecha del Grupo A de Copa Oro 2019.

6:30PM Los equipos ya están en el campo. Se entonan los himnos.

El 11 de México: J. Orozco, F. Navarro, C. Salcedo, C. Montes, E. Álvarez, A. Guardado, R. Alvarado, J. Gallardo, R. Jiménez, C. Rodríguez y C. Antuna.

El 11 de Martinica: L. Chauvet, J. Babin, S. Camille, J. Marveaux, D. Hérelle, S. Abaul, J. Delem, K. Parsemain, K. Fortuné, Yann Thimon y R. Barthelery.

6:15pm Bienvenidos al Minuto a Minuto del México-Martinica en el Estadio Bank of America de Charlotte.