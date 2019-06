Gerson Vásquez en DIEZ TV: "Danilo Acosta, dejemos esos actos cobardes y querer disfrazar las verdades"

Candente. Así se puso el debate en DIEZ TV sobre Danilo Acosta, quien se arrepintió y decidió no jugar con la Selección de Honduras. El exfutbolista Gerson Vásquez sacó el hacha y tiró con todo.

"Está pensando muy egoísta y no está actuando como debemos hacerlo los hombres. Debe entender y saber que no se trata de un error administrativo, simplemente no encontró en la Selección lo que pensó que habría", inició contando.

Y agregó: "Él dijo: aquí me voy a mostrar, va a ser una vitrina y quiero a jugar en Europa. Una cosa es servir a una patria y otra aprovecharse de esa oportunidad. Hay que decirlo en español señor Acosta, somos hombres, actuemos como tales, dejemos esos actos cobardes de querer disfrazar las verdades".

Vázquez insiste en que Acosta no vuelva a ser tomado en cuenta para la Bicolor.

"No somos ningunos ignorantes. Le fue mal a la selección, aduce, imagino, que le va a ir mal, entonces renunció, ya no soy más hondureño. Ahora me siento más gringo. Ojalá no lo llamen y si lo convocan, aquí nos tomamos la Fenafuth", explicó.

Jorge Ferman, enviado de DIEZ en Los Ángeles respaldó estas palabras.

"Estoy de acuerdo con lo que dice Gerson, es un simple hecho de falta de voluntad, pero lo hubiera dicho antes. Le faltó el respeto a la Selección Nacional, lo dije y lo sostengo. Tendrá que salir de las posibilidades de Coito de la Sub-23 y Mayor", cerró.