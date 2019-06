James Rodríguez: ''Dentro del Real Madrid hay personas que mandan mucho y yo no puedo hacer nada''

El mediocampista James Rodríguez y el Real Madrid definen su futuro por aparte, y tras la clasificación de Colombia a cuartos de final de la Copa América 2019, el futbolista nuevamente fue consutaldo sobre su próximo destino.

Condenado por el regreso de Zidane en el Madrid, James no dio pistas sobre su futuro, pero es casi un hecho que no seguirá en la disciplina blanca.

''Ahora estoy pensando en todo lo que es Copa, todavía no sé a dónde voy, quiero estar tranquilo. La decisión depende del club (Real Madrid), yo pienso que hay personas dentro que mandan mucho y yo no puedo hacer nada. Nunca he hablado con Zidane'', confesó el cafetero en zona mixta.

Cabe señalar que James Rodríguez deberá volver al Real Madrid en verano en caso que todavía no tenga un nuevo equipo. Pero no será tomado en cuenta para la pretemporada.

Por otro lado, el Napoli de Carlo Ancelotti es su destino más carcano. Sin embargo, el club italiano quiere la cesión, pero el Madrid desea venderlo para recuperar una parte de la inversión que ha hecho en fichajes.