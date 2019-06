Carlos Martínez tras lograr el ascenso con Real Sociedad: "Misión cumplida"

El técnico del Real Sociedad Carlos Martínez se mostró contento tras lograr ascender al equipo de Tocoa después de imponerse en penales 4-3 al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas y convertirse en el campeonísimo de la Liga de Ascenso.

Real Sociedad regresa a Liga Nacional un año después de descender

"Me siento contento y feliz de lograr el triunfo, puedo decir misión cumplida, me trajeron para eso y lo hemos hecho, este ascenso es para todo los jugadores que lo dieron todo, además felicito a todos los que nos apoyaron en todo momento, la directiva y familiares por motivar y no perder la fe", indicó Carlos Martínez.

El DT catracho habló también del futuro de los futbolistas del equipo de Tocoa. "Nosotros hicimos una promesa y se la hicimos a los jugadores que el que quería quedarse con el Real Sociedad tenía su contrato y el que tuviera una mejor oferta se le dejaría ir, pero lo que queríamos era que el equipo estuviera en Primera División".

Y agregó: "Llevo cuatro ascenso cómo entrenador y perdí una final con el Deportes Savio en el torneo de Apertura en penales con el Social Sol y también cuatro títulos como jugador en Segunda División. Ahora me toco hablarlo con la directiva sobre mi futuro estoy muy contento con los jugadores y directiva pero hay que esperar lo que se decida".

Sobre el rival el estratega no se olvidó y les mandó un mensaje. "Ya habíamos estudiado al Olancho, pero primero quiero felicitar a Nerlin Membreño porque siempre fue un equipo que manejó tácticamente al cien con lo que podían dar batalla y eso es de felicitarlos", cerró.