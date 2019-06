Donis Escober podría quedar fuera de Olimpia, sigue a la espera que lo llamen

El portero Donis Escober podría quedar fuera de Olimpia. El experimentado arquero de 38 años sigue a la espera que la directiva lo cite para extender su vínculo o que le den las gracias por sus servicios.

Donis se presentó a presentemporada el miércoles pues le habían dicho que hablarían con él para que siguiera, pero no vio intenciones de ello y dejó las prácticas el viernes, así lo conoció Diez.

Ese día él se fue a su natal San Ignacio y allí ha permanecido hasta hoy, la intención de Escober es continuar en la institución, pero aún no deciden esto.

La directiva de Olimpia no define su continuidad y todo dependerá de lo que diga el nuevo preparador de arqueros, Sergio López junto a Pedro Troglio.

Lo cierto es que, en Olimpia no aseguran su continuidad y en caso de no renovarle, buscarán que siga trabajando en el equipo si él decide retirarse, algo que Donis no quiere pues quiere y tiene fuerzas para seguir jugando.

Los merengues incluso ya están en pláticas avanzadas para contratar a Harold Fonseca, algo que podría entenderse como el fin de ciclo de Donis en la institución blanca.