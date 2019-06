Carlos de Los Cobos sobre Fabián Coito: "Es un buen técnico y va a encontrar el camino”

Carlos de los Cobos es un libro abierto sobre conceptos de fútbol y de la vida propia. Es un tipazo y sentarse a conversar con él enriquece. El técnico de El Salvador nos atendió en el hotel de concentración en Los Ángeles y en plática amplia, valoró su trabajo en esta nueva etapa como técnico de los salvadoreños y analizó el juego de mañana contra Honduras.

Ellos se juega la clasificación a cuartos y opinó de Fabián Coito y el inesperado fracaso de la Bicolor en este certamen, donde tendrá que volver a casa con las manos vacías y de forma temprana. De los Cobos fue certero y contundente en cada uno de sus conceptos.



La afición salvadoreña asegura que lo mejor que les ha pasado es su regreso a la Selecta ¿qué piensa sobre eso?

Estoy agradecido con el apoyo de la gente, cada vez que venimos a los Estados Unidos la pasamos muy bien, nos sentimos arropados, nos sentimos respaldados por toda la gente salvadoreña, pero lógicamente es un compromiso, el saber que la gente cree, confía en el trabajo que estamos realizando, eso nos compromete para intentar que la selección vaya mejorando. Ha sido un año positivo desde que regresé, por varios motivos, primero porque hemos encontrado un grupo de jugadores con calidad, pero sobre todo en el aspecto humano y eso es fundamental. En lo profesional hemos encontrado gente con talento, calidad, personalidad. Hay que ir buscando mejorar.

¿Ha encontrado mucha diferencia entre este proceso y el que usted ya lideró rumbo a Sudáfrica 2010?

Claro, hay diferencias, es normal porque ya han pasado más de 10 años de esa época, pero ahí también hay características que son iguales o similares, el tema de la personalidad y el temperamento de los jugadores para decir que hemos tenido alguna evolución. El jugador salvadoreño es valiente, no se achica, no tiene temor, arriesga cuando tiene que hacerlo. El compromiso del futbolista salvadoreño es igual, en el pasado comenzamos un poco atrás a trabajar, en un principio costó encontrar al grupo, en esta ocasión ha sido un poco más simple porque ya había un proceso.

Carlos de Los Cobos se enfrentó con la Selección de El Salvador a la Honduras del colombiano Reinaldo Rueda en el proceso que valió la clasificación catracha a Sudáfrica 2010.

¿Siente que ha avanzado el fútbol salvadoreño en estos últimos años más allá de los líos administrativos que han sufrido?

No, todo lo que tiene que ver con el fútbol de El Salvador no ha avanzado y lo digo porque es una realidad. Porque te enfrentas siempre a lo mismo, las diferencias, no ha habido cambios en la infraestructura, los estadios siguen siendo los mismos, los apoyos para los jugadores igual, siguen habiendo los mismos problemas de falta de pago en los 12 clubes de la Liga. No hay ningún cambio.

En la previa a este torneo, en el grupo C, los favoritos eran Honduras y Jamaica, ¿le ha sorprendido lo sucedido con el equipo catracho?

Lógicamente que uno siempre debe pensar positivamente y esa idea se la tienes que transmitir a los jugadores, ellos deben ver en su técnico confianza y ambición, y eso es lo que precisamente deben ver los muchachos. Yo esperaba estar cerca de clasificar, no lo hemos hecho todavía, pero realizamos dos buenos partidos en el inicio. Lo platicamos con los jugadores desde que salimos de El Salvador y establecimos que queremos llegar a una semifinal, es decir, hacer algo diferente a lo que hemos realizado. Confío en mis jugadores.

¿Decepcionó Honduras?

Lógicamente Honduras dentro de Centroamérica es una selección poderosa, sucede a veces que hay transiciones en las selecciones, que hay jugadores que llegan a cerrar su ciclo, que aparecen nuevos, eso es normal, pero sí, nadie esperaba el resultado del otro día. Los que vivimos dentro del fútbol sabemos que así es, uno no puede confiarse, subestimar a los rivales porque los otros equipos van evolucionando y encontrando niveles distintos.

¿Siente que en Concacaf se han acortado algunas distancias?

Pienso que algunas islas han mejorado, como Curazao que ha venido trabajando muy bien, ya sabíamos que Trinidad, Haití y Jamaica eran las fuertes en el Caribe, pero han aparecido otras selecciones que no son nada fáciles.

El periodista de DIEZ, Jorge Ferman, entrevistó en exclusiva en Los Ángeles al seleccionador de El Salvador, Carlos de Los Cobos.

Del partido de mañana, ¿cómo visualiza el juego contra Honduras?

Difícil. Los muchachos lo saben, lo hemos platicado. Sabemos que con Honduras eliminado, tendrán la necesidad de hacer un buen último partido y dejar una buena impresión. Será un juego complicado, lógicamente que lo único que cambia es la actitud, las capacidades son las mismas, las propuestas igual, nosotros vamos a jugar el partido sabiendo lo que sucedió en la previa, pero eso no cambiará la manera en la que vamos a encarar el duelo. Honduras intentará hacer un buen partido.

Con su experiencia trabajando en Centroamérica ¿cree que a Fabián Coito le costará mucho adaptarse en Honduras?

La Copa Oro ha sido un buen aprendizaje para él. El profesor Coito es un buen técnico, lo es, lógico lo que le ha pasado porque llegó a un medio que no conoce en un 100 por ciento, debe hacerlo, ir viendo las capacidades y características de sus jugadores. Él necesitará tiempo para encontrar la idea, siendo un buen técnico lo hará pronto, es normal que pase esto, pero los tropiezos dejan mucho aprendizaje. Lo que pasa es que todos quieren resultados de inmediato y no es fácil. Coito es un buen técnico y va a encontrar el camino.

¿De cara a lo que viene hacia adelante, la eliminatoria, cómo lo espera?

Lo que nos corresponde es trabajar, contar con una buena planificación. Estos torneos como la Copa Oro, más allá de la competencia, deben servirnos para que nuestras selecciones maduren y aprendan porque lo más importante es el Mundial. Hay que llegar a la eliminatoria bien preparado, ahí no nos podemos equivocar.

¿Se podrá en algún momento acortar las distancias con selecciones como México y Estados Unidos?

De ese tema siempre se habla mucho y una cosa es que pueda haber sorpresas, como algunas veces sucede en estos torneos, pero lo más importante es tener consistencia y eso te lo da tener todos los recursos que necesita un país para llegar a otro nivel. Las selecciones de Centroamérica apostamos a dar un campanazo aislado, pero pasan los años y seguimos siendo los mismos. Para que verdaderamente pueda existir un desarrollo paralelo a lo futbolístico en infraestructura, en el mejoramiento de la organización de los clubes, que hayan fuerzas básicas, mientras eso no suceda, será muy difícil. Compararnos con México y Estados Unidos es complejo. Podemos dar de repente dar un golpe sorpresa, pero sostener un nivel al lado de ellos, no es fácil.