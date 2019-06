Donis Escober a Olimpia: "Sólo quiero que sean sinceros y hablen ya"

Plagado de experiencia y muchos éxitos en la Liga Nacional, pero con un futuro incierto, el portero Donis Escober, habló en exclusiva con Diario Diez y explicó cómo vive ese momento en el que no sabe si continuará la próxima campaña con los merengues.

Laborando en el campo en su natal San Ignacio, pueblo que vio nacer, el portero confesó no tiene nada claro su futuro en el fútbol, pues los directivos le ofrecieron que siguiera, pero no ha concretado nada.

"En eso estoy, esperando todavía. Creo que el mismo directivo me ha dado esperanza. Me llamaron que querían hablar conmigo, que supuestamente me tenía una propuesta, pero eso fue el lunes pasado y yo viajé a Tegucigalpa para reunirme y pasaron esos días. Luego el viernes miré que no pasaba nada, llamé para saber mi situación, ya que el equipo estaba entrenando y yo no sabía que iba pasar conmigo, entonces me vine para mi pueblo (San Ignacio)", inició contando.

Según cuenta Escober: "Hablé con Osman (Madrid) el viernes por la tarde, pero no se pudo hacer nada y él quedó de hablarme hoy lunes y aquí estoy esperando. Yo no sé qué va a pasar, solo quiero que sean sinceros y que hablen ya, que no me tengan con esta incertidumbre. Es un poco difícil, nunca había estado así. Yo tengo familia que está pendiente, amistades que quieren saber que pasará. Yo lo único que quiero es que me digan cual es mi situación, si me ocupan o no, sino para darle las gracias y a la afición también".

A sus 38 años de edad, Escober no niega que el fin de su carrera se acerca, pero la dirigencia merengue le regresó la esperanza de seguir en el equipo capitalino. "Yo sabía que en su momento iba llegar el final, es difícil prepararse para este momento, pero ya días venía pensando que esto podía llegar y lo único que quiero es que me sean sinceros. Si ellos nunca me hubieran llamado yo estaría tranquilo, pero ellos me llamaron, me dieron esperanzas y eso es lo que me tiene un poco incómodo".

Al consultarse si considera que todavía puede aportarle al equipo, afirmó: "Una cosa es lo que uno piensa y otra a la hora de demostrarlo. El directivo, entrenador o la afición son lo que pueden decir si en realidad con lo que miraron creen que todavía podemos. Yo en lo personal siento que puedo dar. Lo del problema de mi rodilla era lo que me estaba retirando, pero después de la operación me siento bastante mejor y me devolvió las ganas de seguir jugando, que es lo que me encanta y lo he hecho toda la vida. Es lo que amo y es difícil decirle adiós".

Y es que el arquero es el jugador con más logros en la Liga Nacional, pero en los últimos años no ha sentido el respaldo del club. "Hace dos años vengo sintiendo que el equipo me ha querido hacer a un lado. Son cosas que pasan y no sé si es el final de mi carrera o de mi contrato y son ellos los que van a decidir. Mientras el equipo sienten que yo soy necesario, yo con todo gusto lo hago y sino le voy a estar agradecido toda la vida".

A pesar del gran amor que le tiene al Olimpia, Donis Escober pide a los directivos dejen claro su situación pues ya no quiere estar así.

"El amor que le tengo al Olimpia es muy grande, ahí ha sido mi casa, jugué más de 20 años y no es fácil decir me voy o que me digan que ya no me ocupan, no será fácil, ya que más la mitad de mi vida lo he pasado ahí y por eso hay ese amor. Lo único que quiero es que me respeten como persona, como jugador de la institución que le entregó mucho, que sean sinceros y que no me tengan con esta incertidumbre. Pase lo que pase, yo siempre estaré agradecido con esta institución".

Ante la posibilidad que no siga en el Olimpia y se le den otras oportunidades en la Liga Nacional, dijo: "Si me preguntás en este momento mi sueño es no seguir en otro equipo, lo que yo tenía pensado era retirarme en el Olimpia, pero el fútbol a mí me encanta y es lo que me apasiona, ha sido mi vida y si siento ganas de seguir no sé qué pasará y veré si sale una opción buena".

Y agrega: "Si el equipo (Olimpia) no requiere de mis servicios, pues y sale algo bueno, hay que analizarlo porque tengo necesidades, muchas personas que dependen de mí y de una u otra manera tengo que llevar comida a la casa. Vamos a ver qué pasa".

"Siento que no es cómodo, siento que no me merezco que me tengan con esta incertidumbre, ya hubieran hablado conmigo y de esa manera estar tranquilo", finalizó.

OFERTAS:

"Puedo escuchar ofertas y analizar, pero en este momento te diría que si no es en el Olimpia, no seguiría, pero hay otras que cosas que analizar y si sale una buena opción es difícil decirle que no por el amor al fútbol que a uno le puede más".

"En el Olimpia no me han dado un definitivo no o sí y estoy esperando que me dicen y voy a esperar estos días para ver que me dicen. Si salen opciones y son buenas, entonces las voy analizar".