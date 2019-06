Fabián Coito: "Los entrenadores estamos a prueba siempre. No trabajo para mantener el puesto"

Fabián Coito seguramente no está conciliando bien el sueño en las últimas semanas debido a los malos resultados de Honduras que iniciaron desde el 7-0 frente a Brasil en duelo de preparación, seguido de las derrotas contra Jamaica y Curazao en las primeras dos fechas de la Copa Oro 2019.

Coito vive un momento duro en el inicio de su proceso al frente de la Selección Nacional de Honduras pero como dijo en la conferencia de prensa tras la eliminación ante Curazao, no piensa renunciar a este proyecto sino que seguirá adelante en busca de una mejoría en su gestión.



Este lunes en su comparecencia ante los medios de comunicación en el Banc Of California de Los Ángeles, el seleccionador comenzó diciendo:



"Será un partido que para nosotros tiene importancia por la búsqueda del resultado, terminar bien la Copa Oro que no ha sido lo que deseábamos pero más allá de lo que hay en juego debemos salir a ganar".



Continuó: "A nivel de juego no ha sido malo lo nuestro en funcionamiento en los dos partidos en general, debemos mantenerlo y concertarlo en el resultado. Los trámites de los partidos no han sido desfavorables."



Por otra parte, Coito comentó sobre Honduras: "Con respecto a la motivación, jugar en la Selección Nacional, independientemente del resultado, el jugador debe saber que hay una motivación por sí sola. Cuesta llegar a la Selección de un país más allá de lo que esté en juego".





Acerca de El Salvador asegura que: "El rival es directo en cuanto a objetivos de futuro, nos interesa jugar este partido, intentar tener un buen rendimiento y si es posible, obtener el resultado".



El seleccionador nacional tiene claro que lo que buscarán es intentar mostrar una mejor cara en cuanto al resultado.

"Al margen de la importancia que tenga el partido para El Salvador, nosotros vamos a buscar cosas para nosotros. Lo que queremos es confirmar los resultados que es lo que nos ha costado. No hemos podido concretar".



También añadió: "Los entrenadores estamos a prueba siempre, no hay algún momento en el que se confirme la continuidad. No trabajo para mantener el puesto, lo hago para hacer lo que entiendo, un grupo ordenado, trabajador y honesto. El día que el equipo pierda eso, no estaré más. Los resultados nos dan la posibilidad de seguir en el cargo".





"La intención es ganar, vamos a ver lo que pasa en el partido, cuál es el trámite, el rendimiento del equipo. Mientras exista esperanza y credibilidad voy a seguir, esto no es la primera vez que me pasa", expresó.



Para cerrar, Coito dejó muy claro que: "Decepcionado no estoy, es la primera etapa y hay que ir corrigiendo. Imaginaba cosas buenas pero no se han dado. Ha sido una etapa dura que servirá para salir adelante".



Y cerró: "No comparto que la culpa sea de los jugadores, yo asumo la responsabilidad pero esto no es buscar culpables, es de seguir hacia adelante".