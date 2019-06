Bolillo Gómez explota tras adiós de Ecuador en la Copa América: "Yo no soy el problema"

El seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío Gómez, dijo este lunes que no se le "pasa por la cabeza" dejar el equipo tricolor pese a la eliminación en la Copa América Brasil-2019, aunque no descartó que pudiese ser despedido.

"Si me echan, me tengo que ir; pero a mí no me pasa eso por la cabeza (...). Ningún directivo cuando me contrató me dijo que seguir depende de como me va en la Copa América. Si me dicen: 'Si le va mal en la Copa América, lo echamos', no vengo", declaró 'Bolillo' Gómez en conferencia de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte tras el empate 1-1 entre Ecuador y Japón que selló la eliminación.

"¿Yo soy el único culpable o qué? Si yo soy el más nuevo (...). Este problema viene desde la eliminatoria (mundialista) pasada (...). Yo no considero que yo sea el problema", añadió el entrenador.

Ecuador, antes del encuentro con Japón, perdió sus dos partidos previos por el Grupo C ante Uruguay (4-0) y Chile (2-1).





"Pongan el que quieran, porque va a ser el mismo irrespeto y el mismo maltrato (...). Están pidiendo resultados donde todavía no se pueden dar", expresó Gómez en referencia a un eventual sustituto.

El colombiano, que llevó a Ecuador a su primer Mundial en Corea del Sur y Japón-2002, volvió a tomar las riendas del equipo con la clasificatoria sudamericana rumbo a Catar-2022 como meta. Se niega aún a cerrar su nuevo ciclo.

"Voy a seguir observando jugadores y seguir viendo quiénes se pueden sumar, si no es que me echan fuera", manifestó.