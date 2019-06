Honduras - El Salvador: La 'H', por cerrar su triste participación en Copa Oro con 'dignidad'

Follow @GustavoRocaGOL

Honduras se juega este día (8:30 pm) en el estadio Banc of California de Los Angeles el poco respeto que tiene en la región de Centroamérica ante su similar de El Salvador.

La escuadra hondureña que comanda el uruguayo Fabián Coito no tiene nada más que hacer en la Copa Oro luego de este encuentro, pues el resultado final no influye para nada, aunque se espera que se cierre con un triunfo.

La 'H' es la única selección eliminada de este grupo, pues El Salvador, Jamaica y Curazao se jugarán en esta tercera jornada su pase a la siguiente ronda.

En este último partido se esperan varios cambios en el 11 titular que Coito mande a la cancha ante los 'guanacos', se habla hasta de seis variantes en el esquema.

Jugadores como Brayan Beckeles, Emilio Izaguirre y Antony Lozano es un hecho que verán el juego desde la banca.

"Será un partido que para nosotros tiene importancia por la búsqueda del resultado, terminar bien la Copa Oro que no ha sido lo que deseábamos pero más allá de lo que hay en juego debemos salir a ganar", dijo en la previa Fabián Coito.

- Se juegan la sobrevivencia -



Para el técnico de la selección salvadoreña, el mexicano Carlos de los Cobos, está muy claro que el partido ante Honduras lo debe encarar el equipo "con mucha responsabilidad" por lo que se juegan.





"Con Honduras vamos a jugarnos nuestra clasificación. Es un partido difícil", señaló De los Cobos.



No obstante, la clasificación salvadoreña no depende solo de lo que puedan hacer ante Honduras; también lo que pueda hacer Jamaica ante Curazao, y viceversa.



"Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, queremos la clasificación", sostuvo De los Cobos.



El técnico de El Salvador trabaja con sus pupilos en mejorar las llegadas de peligro a la zona rival y ser más contundentes en el ataque para buscar el gol, algo que les faltó ante Curazao en el partido que disputaron el pasado viernes en Houston, cuando empataron a cero.



En Honduras, la eliminación de la 'bicolor' generó críticas hacia el técnico uruguayo Fabián Coito, que ha dicho que no dejará su puesto tras el fracaso en el torneo.

PROBABLES ALINEACIONES:

El Salvador: Henry Hernández; Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Iván Mancías, Jonathan Jiménez; Darwin Cerén, Juan Carlos Portillo, Narciso Orellana, Andrés Flores, Óscar Cerén; Nelson Bonilla.

Honduras: Luis López; Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Ever Alvarado, Félix Crisanto; Luis Garrido, Bryan Acosta, Jorge Álvarez, Michaell Chirinos, Alberth Elis y Rubilio Castillo.