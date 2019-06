Coutinho y el Whatsapp del Barcelona: ''Felicitamos a Messi, pero Neymar no está''

El volante brasileño Philippe Coutinho comentó que felicitó a Messi por su cumpleaños mediante el grupo de Whatsapp que tiene los jugadores del Barcelona y asegura que a Neymar aún no lo tienen agregado.

Neymar quiere pedir perdón y regresar al Barcelona

Previo al encuentro que disputará la Canarinha el próximo jueves ante Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2019, Coutinho añadió que en dicho grupo no hablan de la posible vuelte de Neymar al cuadro azulgrana.

''Tenemos un grupo de whatsapp en el equipo y todos le hemos mandado un mensaje, es lo que siempre hacemos cuando es el cumpleaños de alguien, nos comunicamos por ahí. Para mí es un placer muy grande jugar a su lado, dentro del campo sobran los comentarios y fuera es un tipo súper sencillo que me ha ayudado mucho'', comentó el brasileño sobre el cumpleaños de su compañero argentino.

Y la pregunta del millón no podía esperar: ''¿Está Neymar en el grupo?'', le consultaron al futbolista y contestó: ''No (risas)... ahora el grupo está un poco parado, solo se mueve un poco cuando hay un cumpleaños, como ahora el de Leo. Pero no... de Neymar no hemos hablado nada''.

Sobre su notable rendimiento en esta Copa América y las críticas que ha recibido en Barcelona, Coutinho expresó que ''mi voluntad siempre fue ofrecer lo mejor de mí mismo y espero que esto que me ha pasado me sirva de ejemplo, de lección. Quiero más y mi deseo es asumir esa responsabilidad y triunfar en el Barça y en la selección. Esa es mi intención''.

Por último, el brasileño explica que ''nadie sabe ahora mismo qué va a suceder. Lo único que sé es que tengo contrato en vigor con el Barça y que mi deseo siempre ha sido triunfar en este equipo''.