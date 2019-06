Fenafuth no vetará a Danny Acosta luego que haya dejado a Honduras en Copa Oro

Luego que Danny Acosta haya dejado la concentración de Honduras en la Copa Oro, el presidente de Fenafuth se pronunció al respecto.

Como es de todos sabidos, el lateral detuvo el proceso de cambio de federación, algo que causó sorpresa pues todo indicaba a que sería habilitado por FIFA y así jugar ante Curazao o El Salvador.

Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, se refirió el tema y no le cerró las puertas para el futuro.

“Él es un hondureño y tiene la libertad de decidir qué quiere hacer, si en algún momento él decide estar con Honduras tendrá que llenar los docuentos que pide FIFA, no sé si tiene esperanza de algo más. Nosotros hicimos todo el trámite y todo es cuestión que él se decida, al parecer no estaba cien por ciento decidido”, inició contando.

El presidente de la Federación aceptó que se perdió un cupo el cual pudieron haberlo aprovechado para otro jugador de Liga Nacional, pero ya todo está hecho y a futuro dependerá de Fabián Coito si lo vuelve a considerar.

“Es un tema de él, no podemos forzarlo y cuando tome una decisión el profesor puede volver a pensar en él. Estaba a favor que se diera este cambio de federación y sí perdimos un cupo, perdimos la oportunidad de tener alguien más, pero bueno es un muchacho y esperamos que le sirvan como lección”.

¿Por qué lo incribieron si FIFA todavía no lo había habilitado?, se le preguntó a Salomón, a lo que respondió:

“La competencia estaba encima, ante Curazao pudo haber jugado, como él no firmó no pudo jugar, lo único que hizo falta era esa nota firmada por él y no la quiso firmar, esperaremos ver qué pasa a futuro, si realmente quiere ser parte de Honduras que mande la nota y si el técnico lo ocupa, que lo llame”.