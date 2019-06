Hernán Medford sobre fichaje de Mario Martínez con Marathón: "No llora uno ni por la vieja"

Real España continuó con sus trabajos de pretemporada bajo el mando del entrenador tico, Hernán Medford, quien atendió a los medios de comunicación al final del entrenamiento de este martes para profundizar en distintos tópicos sobre la actualidad aurinegra.

Además, el costarricense se refirió a la incorporación del referente y exjugador de la Máquina, Mario Martínez, al Marathón por los próximos dos torneos. Las palabras del timonel españolista fueron explícitas y dejaron entrever que no lamentarán la partida del futbolista.

EQUIPO TITULAR

"Falta mucho tiempo para el inicio del campeonato y todos están peleando por un puesto, no hay titulares ni suplentes."



ACOPLAMIENTO A LA IDEA DE JUEGO

"Falta todavía, las ideas en el fútbol no son de un día para otro. Por eso se llama proceso, hay que darle tiempo. Por más que yo conozco el ambiente, los muchachos no me conocen."



FORMATO DE LIGA

"Uno se adapta a lo que hay, al final el objetivo es hacer las cosas bien sin importar el formato. Eso es natural en todos los países de Centroamérica que pasa lo mismo, dos años con un formato y cambian, entonces es nada más de adaptarse."





COPA PREMIER

"Lo bueno del torneo es que están de los mejores equipos de Centroamérica, si se ven los nombres solo faltarán dos o tres pero la mayoría son equipos tradicionales y reconocidos de Centroamérica. Es una bonita opción ya que no participamos ahora en Concachampions, pero jugar esa copa aunque se 'amistosa' se torna interesante."



FICHAJE DE MARIO MARTÍNEZ

"Hasta cuando uno se divorcia no siente nostalgia ni porque se va un compañero, eso no existe en el mundo. Mario Martínez será un referente toda la vida y jugador histórico del Real España, es un muchacho que yo quiero pero ya está del otro lado. Imagínese que nos pongamos a llorar todos acá, no llora uno ni por la vieja cuando se va ni la vieja llora por uno. Cuando digo vieja es por respeto, así le digo a mi novia."



EXIGENCIAS DE TÍTULO

"La afición tiene que tener paciencia, los resultados se pueden obtener pero con paciencia. La mentalidad es buscar cosas buenas que podrán pasar ahora o en algún tiempo, obviamente que si vemos lo que hay, lo más lógico es que será en un tiempo. En el fútbol ya no se sabe, ya no hay equipo grande ni chico, no equipo joven ni viejo. Cuando se inicia un proceso siempre se necesita tiempo."