Heyreel Saravia, ausente del entrenamiento del Real España

Real España continuó este martes con los trabajos de pretemporada con miras al torneo Apertura 2019 bajo el mando de Hernán Medford en su tercera etapa al frente de los aurinegros.

Hernán Medford sobre Mario Martínez: "No llora uno ni por la vieja"



Todos los nuevos integrantes del plantel más los jugadores que están a prueba se involucraron en el entrenamiento realizado con excepción del defensa tico, Heyreel Saravia, quien presenta una sobrecarga muscular ante la intensidad de los entrenos que se han llevado a cabo en la pasada semana.



El doctor de la Máquina, Gilberto Reyes, informó que el zaguero presentó molestias musculares y por esa razón no fue parte de la competencia con el resto de sus compañeros. El médico indicó que aunque no es una lesión en sí, le recomendó al futbolista que reposara para evitar cualquier riesgo.

La realeza se encuentra afinando detalles para su participación en la Copa Premier Centroamericana donde enfrentarán en la fase de grupos al Alianza de El Salvador, Alajuelense de Costa Rica y Municipal de Guatemala.

Los partidos de la primera fase se jugarán del 10 al 21 de julio mientras que en las fechas FIFA de septiembre y octubre se desarrollarán las etapas finales, en choques de ida y vuelta.