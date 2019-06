Mario Martínez: "No soy ningún traidor porque yo no me fui de Real España, ellos decidieron"

Mario Martínez charló en exclusiva con DIEZ por primera vez desde que se anunciara su fichaje 'bomba' por Marathón para el torneo Apertura 2019-20 de la Liga Nacional.

El flamante refuerzo del Monstruo se refirió a su salida de Real España, a la posibilidad de trabajar con el argentino Héctor Vargas y a las polémicas pasadas con la hinchada verdolaga, una a la que se quiere ganar con buen fútbol.

"Me llamaron, escribieron y empezamos a dialogar, al final se llegó a un acuerdo". Así describe el antes , durante y después de su llegada al conjunto verdolaga un 'Súper Mario' que tiene una cláusula que le permite irse al extranjero en caso de tener una oferta irrechazable.

Nueva etapa y nuevo reto, Mario, ¿qué significado tiene para usted llegar a Marathón?

Siempre es bueno este tipo de cambios, es un nuevo reto y una oportunidad; Dios me bendice con esta chance y esperamos aprovecharla, quedarme con el equipo el resto del año, trabajaremos al máximo para ganarnos la confianza de la directiva, compañeros y afición.

Marathón, el eterno rival del club en el que usted nació, Real España, ¿cómo se analiza eso desde el punto de vista profesional?

Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, antes que todo está mi familia y el profesionalismo que tenemos que tener como futbolistas, tomo esta etapa con muchas ganas, siempre los cambios son buenos para algunas personas y ojalá sea bueno para mi persona y retomemos el nivel que se espera de uno, lucharemos y trabajaremos para eso.

Mario Martínez firmó su contrato por un año con Marathón en presencia del mismísimo presidente esmeralda, el empresario Orinson Amaya, el dirigente Daniel Otero y el vicepresidente Rolin Peña.

Con toda la experiencia que tiene, ¿cuánta presión siente de llegar a un equipo que es completamente adverso al que lo dio a conocer?

Presión siempre va a haber, cuando no sea así voy a estar preocupado, eso es bueno porque te exigís más vos y la gente espera mucho más de uno, espero rendirle al equipo y eso me motiva; es como cuando llegás a un trabajo nuevo, una escuela... son nuevos compañeros, maestros y hay que ganarse la confianza del profesor, el jefe y los compañeros, me toca ganarme la confianza dentro de la cancha, también del técnico, compañeros y directiva, que si me dan la oportunidad es porque algo he de tener. Sabemos que las aficiones son exigentes, tanto en Real España como en Marathón, esperamos ver un Mario Martínez diferente, retomar el nivel que es de uno y empezar a demostrar en la cancha.

Usted es muy activo en las redes sociales y a veces le caen 'palos'... Esta vez fue todo lo contrario, por primera vez en mucho tiempo marathones y españolistas se juntaron para desearle éxitos, unos a manera de bienvenida y otros de despedida.

Ahí es donde te das cuenta que hay más gente buena, que cree en uno, que la mala que no; tenés que ganártelos en la cancha, demostrar lo contrario, estoy tranquilo confiando en el jugador que soy, vamos a trabajar para eso junto con los compañeros, aquí vengo como un luchador más a ganarme un puesto, a sacarle el lado positivo a los compañeros y al profe Vargas que sabemos la clase de entrenador que es.

¿Qué valor le da al hecho de ponerse a las órdenes de Héctor Vargas?

De todo técnico se aprende mucho, todo entrenador tiene sus diferentes formas de trabajar, no lo he conocido tanto pero vamos a sacarle el máximo provecho, pues si Marathón está en los primeros lugares en los últimos torneos y peleando finales es por algo, esperamos sacarle provecho, podemos aprender y mucho.

A darle vuelta a la página de las polémicas con Vargas y su ex club Real España...

Uno en eso no se tiene que meter, tal vez es su forma de ser, uno tiene que trabajar y ganarse un puesto, luchar por estar jugando y aportar, que es lo que espera el compañero de uno, agradecido con ellos porque me han tratado con mucho respeto, te da confianza y ese ánimo de darlo todo en cada partido.

A propósito de eso, Carlo Costly fue uno de los primeros en darle la bienvenida, se ve contento de recibirlo...

Es bueno que ese tipo de jugadores te den la bienvenida, a Carlo lo conozco desde hace años, cuando estábamos en Real España, eso es bueno... después el 'Chino' Discua, 'Canguro' (Martínez), Allan Banegas (capitán del equipo) que me llamó, eso me da confianza y el deseo de llegar, como que ya días estaba en el club, contento de tomar este nuevo reto, me tocó y ahora a aprovecharlo al máximo.

¿Qué dirigente verdolaga fue el gestor de su llegada?

El presidente (Orinson Amaya) y Rolin Peña (vicepresidente deportivo) estuvieron pendientes de mí, agradecidos con la confianza, ellos tuvieron el respeto de que yo les dije que esperaba algo afuera, entendieron y al final llegamos a un acuerdo, logramos firmar y esperamos que esta contratación salga como esperamos.

¿O sea que hay una cláusula que le permite irse al extranjero en caso de que lo solicite algún equipo?

Esa cláusula la tengo desde que estaba en Real España, la prioridad de uno es salir al exterior, y a mí me han llamado, no puedo descartar una oferta, uno quiere salir; si no se da, me quedo en Marathón y a entregarlo todo por el equipo.

¿Por qué sale de Real España, Mario?

Primero agradecido, soy así y respetuoso; como lo dije recientemente en una publicación, yo soy profesional y son decisiones que uno tiene que respetar, no me tocó otra que solucionar mi futuro y tomar otros nuevos aires, no quiero tocar tanto ese tema porque creo que en Real España viví muchos años de carrera, contento porque gané títulos y es pasado. No me voy con ningún tipo de rencor, esto es fútbol y es la vida, tenemos que seguir luchando y trabajando, pensando en la familia que es por lo que uno lucha. Me tocó en el otro equipo de San Pedro, Marathón, y es uno que está peleando títulos y finales, es bueno estar en equipo que están ahí; vengo a un gran club.

¿Lo ha llamado alguien del entorno españolista, ya sea compañeros o directivos, tras conocerse su fichaje con Marathón?

Sí. La verdad me han escrito deseándome suerte bastantes compañeros... el mismo 'Camello' (Delgado), Jhow (Benavídez), 'Chapeta' (Vargas) y yo les explico que esto es fútbol y las vueltas de la vida son estas, uno no sabe dónde va a parar, uno es profesional y debemos ser claros en que debemos pensar en la familia. Si fuera por plata me hubiera ido de Real España hace años a Olimpia, Arabia Saudita o Alajuela, la gente es así, me tocó ahora este nuevo reto y con muchas ganas que las cosas salgan bien.

¿Ya pasó por su cabeza la película de cuando se enfrente con Real España?

Es el clásico, como todo partido así, peleado y bien jugado, uno de los mejores de Honduras, el mejor... vamos a tomarlo con calma, tenemos todos muchos años de experiencia en el fútbol, y vamos a tomarlo como un partido de tres puntos, no podés tomarlo de diferente manera porque se te puede revertir esa situación, te puede pasar factura; obviamente con respeto por la trayectoria que hice ahí, pero en la cancha ellos y yo nos estamos jugando la comida de la familia, esperamos estar y al final que gane el mejor.

¿Se imagina el recibimiento de la afición aurinegra?

Si la gente sabe cómo salí de Real España me va a recibir bien, sino esto es fútbol... en muchos países de Europa hay jugadores que pasan de un equipo al máximo rival y no pasa nada, uno debe tomar ese tipo de recibimientos, críticas y halagos con muchas ganas, estar preparado para todo. Desde que empecé esta carrera mi papá me dijo que debía estar preparado para todo, debo pensar en cada partido, imaginen que hablan hasta de Messi y Cristiano que son monstruos, no van a hablar mal de uno... pero al final está bien que hablen de uno, si no lo hacen sería que les da igual lo que Mario haga, espero volver a mi nivel y trabajaré para eso con muchas ganas.

Dice 'si supieran cómo salí de Real España'... ¿Cómo salió de la institución?

No me fui porque yo quise, sino porque la directiva tomó la decisión, no soy ningún traidor porque yo no me fui, ellos decidieron y al final uno es profesional y tomé este nuevo reto; toca asimilarlo, contento con Marathón por la oportunidad y vamos a darlo todo por el equipo.

¿Si anota a Real España lo va a celebrar?

Soy respetuoso y agradecido pero en la cancha es otra cosa y si me toca celebrarlo lo haré, soy profesional y un gol se celebra hasta en el partido del barrio, desde que empecé hasta ahorita lo hice, obviamente con el respeto que tendré siempre para el Real España, pero hay que jugar primero para ver qué va a pasar.

Ahora jugará en una cancha en la que vivió grandes momentos y tuvo uno que otro encontronazo futbolero, ¿cómo se imagina ese primer contacto con la afición de Marathón en el Yankel Rosenthal?

Bien. Ya me imagino ese momento, confiando que me va a salir todo bien, estoy con muchas ganas, confiando que las cosas van a salir bien, obviamente depende de uno y yo creo que la gente de Marathón se gana dentro de la cancha y es lo que vamos a hacer.