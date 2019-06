En bienvenida de Mario Martínez, Héctor Vargas lanza dardo a Óscar Salas y ataca a la Fenafuth

"Siempre que hay un buen jugador se beneficia el club", fue la frase con que el entrenador argentino de Marathón, Héctor Vargas, dio la bienvenida oficial al volante Mario Martínez.

En relación al ex Real España, el 'León de Formosa' confesó que "me preguntaron si lo había pedido, pero desde que llegué aquí no pedí a ningún futbolista, siempre le interesó al club y uno le abre las puertas", valoró.

Prosiguió diciendo que Mario "tenía intención de venir a jugar y le interesó el rendimiento de Marathón en los últimos años. Nos beneficia porque es un buen jugador y tiene buena pegada, si uno analiza las barreras van a estar más libres y vas a tener posibilidades".



Vargas cree que 'Súper Mario' le sirve porque "se juntará con el 'Chino' (Discua) y (Allan) Banegas, con quienes de por sí tenemos buena presencia en la pelota parada, que se incorpore Mario te da esa posibilidad".

Héctor Vargas dirigió por segunda vez un entrenamiento de Marathón con la presencia de su fichaje estrella, el volante Mario Martínez.

Destaca su ADN ganador, además: "El hecho de que haya ganado campeonatos beneficia a los entrenadores; la ida de algunos jugadores beneficia por el hecho de querer jugadores ganadores, hay futbolistas que solo quieren pasar el agua", dijo en relación a las bajas.



Alaba la llegada del defensor Johnny Leverón por la misma razón que la de Mario: "Lo de la llegada de Jhonny fue después que fue dejado de lado en Real España, dio la opción de hablar con él y en algún momento me expresó que le gustaría volver al equipo".

Adelanta que en su plantilla prefiere "calidad" que "cantidad". Sobre Martínez remató diciendo que "no todos los equipos son iguales, en Rel España jugaba por derecha, tenemos que rodearlo de futbolistas que tengan un mismo pie, le tenemos que dar intensidad que es lo que le estaba faltando en los equipos que lo vi, vamos a ver dónde mejor se siente".

VARGAS VALORA FUTURO DE ARBOLEDA, DESCARTA A SALAS Y ATIZA CONTRA LA FENAFUTH...



Cuestionado por la posibilidad de hacer llegar más jugadores, el timonel sudamericano dijo que "Marathón no tiene que hipotecar el club con futbolistas caros; si el futbolista se adapta y viene a pelear el campeonato, perfecto", lanzó.

Siempre sobre el mismo tema y en torno a su figura en ataque, Vargas tocó un tema sensible: "¿Por qué no se hacia lo de Yustin Arboleda a Millonarios? La prensa de Colombia cuestionaba que una Selección que pierde 7-0 y una Sub-20 que pierde 12-0 no tiene un nivel de fútbol para llevar a un futbolista a un club de los más grandes de Colombia".

Sin quitar el dedo del renglón, el DT agregó que "hasta donde afecta el rendimiento y las decisiones de la Federación (Fenafuth)... y yo pensé que después de un 7-0 y 12-0 el primero que se tiene que ir es el presidente de la Federación (Jorge Salomón)... perder con un equipo como Curazao, estamos perdidos", atacó sin compasión.

"Cuando perdimos con el Santos 11-2 eramos la vergüenza de Honduras y ahora se dan estos resultados y dicen que es aprendizaje. Estamos haciendo las cosas demasiado mal, le estamos haciendo daño al fútbol, yo creo que si son coherentes y tienen un poquito de ética tienen que dar un paso al costado, no es posible que los dos presidentes anteriores están presos por corrupción y los actuales siguen ahí, y son gente que estuvo cerca de (Alfredo) Hawit y (Rafael) Callejas", argumentó.

Sobre la no llegada de Óscar Salas, el estratega pampero dijo que "estuve dialogando con él, pero no contestó el teléfono; pasó lo mismo del torneo anterior que se fue a Juticalpa... jugador que no quiere estar o no contesta el teléfono es porque no quiere venir, no vamos a forzar a nadie. En su momento hablé con Salas y le dijimos que con nosotros iba a pelear el campeonato y no el descenso, que al final descendió".