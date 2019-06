Fabián Coito: "Honduras no fue menos que ningún equipo en la Copa"

Fabián Coito, fiel a su estilo, fue muy analítico tras el triunfo 4-0 contra El Salvador en el cierre de la participación de Honduras en la Copa Oro 2019.

Con cierta descarga tras vivir días de mucha presión por la eliminación tempranera en la Copa, Coito explicó los motivos por los que Honduras mostró otra cara en este juego contra los salvadoreños.

"Fue un triunfo merecido, dominamos el partido, controlamos el juego y a un equipo duro como venía siendo El Salvador. En el primer tiempo dominamos, pero atacamos medianamente. En el segundo pudimos conseguir los goles. Fuimos un justo ganador", dijo Coito.

Y añadió: "No imaginaba un resultado tan abultado, el resultado era importante, pero más la necesidad de enfrentar el partido sabiendo que no había nada en juego y que teníamos que sacarlo adelante".

Sobre el gol de Jorge Álvarez, quien abrió el marcador, dijo que: "Desde que llegué le vi cosas interesantes e importantes, escucha, conecta en el centro del campo, me alegro por él, es un jugador que está en formación".

Coito también comentó, que este primer torneo le sirvió para extraer los aspectos en los que Honduras debe seguir mejorando. "Debemos ratificar y mantener una fortaleza defensiva, hoy la mejoramos y partir de ahí se comienzan a construir los equipos".

Además fue contundente al decir: "De nada sirve hablar, ya pasó, pero no fuimos menos de un equipo en la Copa, pero sufrimos, eso habla de mejorar en defensa. No pasamos dificultades, más allá de que El Salvador lo intentó".

Tras la goleada, aceptó que jamás se imaginó lograrlo de esta manera. "No podía esperarlo, no adelanto resultado, solo intento como entrenador, preparar el equipo para intentar ganar los partidos. Este resultado da confianza al futbolista, siempre lo dije, no me ponía nervioso no lograr los triunfos, estoy tranquilo con el trabajo, el futbolista respondió, tuvimos rebeldía para darle vuelta a la situación contra un rival duro, nos pudimos reponer a esta seguidilla de resultados negativos".

¿Qué viene para Honduras?

"Viene la Sub 23, que es el hermano menor de la mayor porque los jugadores tienen cerca la posibilidad de estar en la mayor, tenemos juegos amistosos, luego el compromiso contra Nicaragua, veremos cómo están los jugadores en sus pretemporadas", respondió.

Fabián Coito dice que se va tranquilo porque al menos intentaron buscar lograr el objetivo que era avanzar. "No se pudo, no sé si vale de algo, fue un poco injusto porque no está de acuerdo a lo que vivimos en el campo en cada partido".

Como mensaje final, el seleccionador le hizo esta petición a la afición catracha: "A la gente que siga apoyando, a sus futbolistas, es su selección, aún con un resultado adverso, pero es parte del camino, del juego. Los jugadores dan el máximo, a veces no sale una mejor noche, pero hay que apoyarlos. Ojalá que esta victoria genere el vínculo entre los jugadores y la afición".