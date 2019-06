Maynor Figueroa: "A veces con poco que se nos da, se nos exige mucho"

Honduras tuvo un cierre digno, goleando a la selección de El Salvador, que se quedó al margen de los cuartos de final, tal como pasó también con la Bicolor.

Maynor Figueroa, capitán de la Selección Nacional, sacó su conclusión general sobre el papel que se hizo en el torneo de Copa Oro, dejando a un lado la paliza de anoche.

“No se logró el objetivo por el cual veníamos, pero no porque nos faltó ganas, no porque no propusimos, por ahí podemos decir que el primer partido no fue bueno, pero del segundo al tercer partido creo que nosotros buscamos de cualquier manera el resultado, en este tercer juego se nos dio, lástima que ya al final el resultado no servía para alcanzar el objetivo, pero cerrar con una victoria siempre es importante”, dijo Maynor.

Lejos de esto, Figueroa quiso resaltar lo bueno que deja este certamen, pues se han visto jugadores nuevos y que están jóvenes.

"En vista de que se tiene nuevos jugadores, un nuevo entrenador, obviamente siempre suma, podemos ver el caso de Jorge Álvarez, es su primera competencia con la selección mayor y creo que eso para un futuro va a ser de mucha ganancia, muchos jugadores jóvenes, algunos tuvieron su oportunidad y otros no, pero yo creo que eso va a tener su recompensa", analizó.

¿Tiene futuro esta Selección de Honduras? Se le preguntó a Maynor Figueroa en la zona mixta.

"Obviamente cuando los resultados no se dan se tiende a dudar, este es un proceso y la misma palabra lo dice, los procesos como pueden ser cortos, pueden ser largos y obviamente lo que más se necesita es paciencia y a veces es lo que menos tenemos. A veces con poco que se nos da, se nos exige mucho, pero son cosas del fútbol, nosotros cuando estamos aquí tenemos una responsabilidad, venimos a representar a un país que pasa por momentos difíciles y tenemos claro que la única manera de que el país pueda alegrarse es cuando las cosas van bien por medio del fútbol", afirma.

Por último, Maynor Figueroa subrayó que no se va contento por lo ocurrido en esta Copa Oro, y menos para él que está en la etapa final de su carrera.

"La verdad estoy viviendo mi día a día, para mí cada partido es una final, es como si fuese el último, muchos a lo mejor tendrán su oportunidad mañana, muchos jugadores jóvenes que tienen 20 o 25 años, ellos pueden tener su segundo oportunidad, yo ya no sé, estoy viviendo mi día a día, cada vez que entro al terreno de juego quiero dar lo mejor, quiero ganar, si el día de mañana me tengo que ir, me quiero ir ganando", concluyó.