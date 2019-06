Equipos de Malta abren las puertas a futbolistas hondureños

¡Buenas noticias! El fútbol europeo abre las puertas a jugadores hondureños en la ventana abierta del mercado de piernas en verano.

Según se conoció, los delanteros Foslyn Grant (Vida) y Carlos Bernárdez (Victoria) cuentan con la posibilidad de viajar y realizar un periodo de prueba durante unos días. Su tarea durante su estadía será convencer al cuerpo técnico, antes de hacer las negociaciones -ya sea préstamo o transferencia- y concretar su fichaje.

Bernardez de 26 años, se estaría probando en el Mosta FC. Mientras que Grant lo haría en el Gudja United (20), ambos equipos de la Liga Premier de Malta, país del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte.

Los dos futbolistas ya están enterados de la oportunidad en el extranjero y solo falta por afinar detalles para concretarse la oportunidad.

Te puede interesar: El Vida arranca pretemporada de la mano de Fernando Araujo

“Aún no sé con claridad del viaje, estoy a la espera. Falta hablar con el equipo y con la gente que me quiere llevar. Ya hablé con el técnico del Gudja United, me dijo que estaba a las órdenes”, dijo Foslyn Grant.

Además, detalló que “estuve investigando, la ciudad donde está el equipo es buena, es una isla así que para mí no habría problemas para adaptarme porque el clima es cálido”.

Fuera de ello, Foslyn seguiría ligado al Vida de cara al Torneo Apertura 2019 que ahora dirige Fernando Araujo, mientras Carlos Bernárdez estaría regresando al Victoria si ambas partes no llegan a un acuerdo.