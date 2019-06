El defensa Dabirson Castillo finalizó contrato con Olimpia y no sería renovado

El espigado y joven defensor hondureño, Dabirson Castillo podría quedar fuera de la plantilla de Olimpia de cara al Torneo Apertura 2019 bajo el mando del entrenador argentino, Pedro Troglio.

Según conoció DIEZ, el futbolista de 22 años ha quedado como agente libre tras culminar su contrato con la institución merengue y hasta ahora, no ha recibido llamada alguna para renovar.

“La verdad que no he hablado con nadie del Olimpia, tengo como cuatro meses sin hablar con alguno de ellos desde que me fui para Juticalpa, hasta ahora no han dicho nada para renovar”, comentó.

Y agregó: “Es algo complejo, porque se nota desde un principio que no cuentan conmigo, pero por ahora estoy tranquilo esperando siempre en Dios por lo que vaya a pasar”.

Castillo surgió del Platense, equipo del cual dio el salto para disputar el Mundial Sub 20 con Honduras en Nueva Zelanda (2015). Más tarde pasó al Olimpia.

Sin embargo, pasó la última temporada en el Juticalpa (préstamo) siendo un jugador importante para el club que terminó descendiendo a la Segunda División del fútbol hondureño.