Gimnástico contrata al técnico mundialista José Valladares

Los equipos de la Liga de Ascenso han comenzado sus trabajos de pretemporada con miras a buscar ser protagonistas y ser de los candidatos a pelear por ascender a Primera División.



Es por ello que el Gimnástico FC de la Kennedy no se ha quedado atrás y ha confirmado que su nuevo entrenador José Valladares ex mundialista tres veces con la Selección Sub-17 de Honduras.

Valladares, no pudo clasificar al Mundial de Brasil 2019 con la Bicolor tras ser superada en penales por Haití fue despedido de su cargo y no ha tardado mucho en conseguir nuevos proyectos en su carrera.



José Valladares firmó por un año con el Gimnástico de la Kennedy y espera hacer que los clavelitos logren pelear por los primeros lugares del grupo D de la zona centro del país.

José Valladares ahora se encargará de llevar al Gimnástico FC a lo más alto en Liga de Ascenso.





El estratega hondureño será acompañado en su cuerpo técnico con Blas Moncada como asistente técnico y Marco Tulio Joya como preparador físico.



El Gimnástico cuenta hasta ahora con los jugadores de experiencia Gustavo Alvarado ex Motagua, Júnior Turcios ex UPNFM y Comayagua, el portero Eduardo Sánchez ex cataginés de Costa Rica y Bayron Maradiaga ex Deportes Savio.