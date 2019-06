Fabián Coito: "Hay futbolistas que están pidiendo un lugar con su rendimiento"

Fabián Coito volvió a hablar tras terminar su participación en Copa Oro dirigiendo a Honduras donde quedó eliminado en la fase de grupos.

Ver más: Selección de Honduras regresa al país tras eliminación en Copa Oro

El timonel uruguayo arribó a Honduras y la prensa deportiva lo abordó para consultarle sobre la competición donde no se pudo clasificar de ronda.

"En el último fue un partido bueno, correcto, pudimos concretar situaciones que en otras no, hacerlo de visita ante Jamaica fue duro porque nos tocó jugar en cancha de ellos, pudimos no haberlo perdido, no alcanzó con un triunfo y no pudimos seguir en esta Copa Oro", comenzó explicando el charrúa.



Consultado sobre si pesó el poco conocimiento que tenía del fútbol hondureño. "No creo porque hubo cosas muy buenas que no si pudieron plasmar en el resultado, en ningún momento fue eso".





¿Pesó jugar ante afición visitante en Kingston?. "Nosotros lo que queríamos era avanzar en Copa Oro, con El Salvador no vamos a jugar siempre en Los Angeles pero sí en Kingston contra Jamaica... afecta por el campo, la situación creada por el mismo campo, nosotros sin haber hecho un gran partido no creo que haya sido desfavorable para nosotros como para perder".



Sobre las derrotas ante Jamaica y Curazao. "La responsabilidad es mía porque fue quien los alineó, no tuvimos un mal rendimiento pero no pudimos concretar, difícil explicar un resultado como ese (Curazao) la información sobre los equipos de las islas es difícil de obtener".



Afectó en lo anímico la goleada ante Brasil: "Pienso que no, a nadie le gusta perder por ese resultado y aparte un partido ante una selección poderosa, fue un resultado que recorrió el mundo pero no creo que haya afectado por lo que pasó, nos damos cuenta las distancias que tenemos con otras selecciones".





Sus conclusiones: "Hay que formar de atrás hacia adelante, que por momentos la tuvimos y por momentos no, hay que confiar en los jóvenes y en los de experiencia, el momento los va a marcar, es importante que compitan en sus clubes, que entrenen y tengan rodaje porque hay futbolistas que están, con su rendimiento, pidiendo un lugar".